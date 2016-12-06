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نقيب أطباء الجيزة: إغلاق 3 مستشفيات لتورطها فى عمليات نقل أعضاء بشرية

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نقيب أطباء الجيزة: إغلاق 3 مستشفيات لتورطها فى عمليات نقل أعضاء بشرية نقيب أطباء الجيزة: إغلاق 3 مستشفيات لتورطها فى عمليات نقل أعضاء بشرية

وزارة الصحة والسكان

قال الدكتور محمد نصر، نقيب أطباء الجيزة، أنه تم إغلاق 3 مستشفيات خاصة لتورطها في عمليات نقل أعضاء بشرية والاتجار بها، فجر اليوم ضمن الحملة المكبرة من هيئة الرقابة الإدارية، بالتنسيق مع وزارة الصحة، لضبط المستشفيات والمراكز الطبية التى تعمل فى تجارة الأعضاء البشرية، وتنفيذ العمليات الخاصة بها.

وصرح نقيب أطباء الجيزة خلال مداخلة هاتفية، مع الإعلامى أحمد موسى، فى برنامجه على مسئوليتى، أنه تم إغلاق مستشفى دار ابن النفيس الخاصة، لضبطها فى عمليات نقل أعضاء بشرية والاتجار فيها، مستشفيين أخريين فى محافظة الجيزة، وهما، مركز الأمل بالمريوطية، وجزء من مستشفى مجدى الخاص بالمهندسين، لضبطهما أيضاً فى عمليات نقل أعضاء بشرية، والإتجار بها.

وذكر أن نقل الأعضاء من مواطن مصرى، لآخر أجنبى، يعد جريمة يعاقب عليها القانون المصرى، كما حدث فى أحد المستشفيات المغلقة اليوم.

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