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«التشريعات الصحفية» تقرر إرسال خطاب لرئيس الجمهورية يؤكد تمسكها بالقانون الموحد

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«التشريعات الصحفية» تقرر إرسال خطاب لرئيس الجمهورية يؤكد تمسكها بالقانون الموحد «التشريعات الصحفية» تقرر إرسال خطاب لرئيس الجمهورية يؤكد تمسكها بالقانون الموحد

صلاح عيسى الامين العام للمجلس الاعلى للصحافة

وجهت اللجنة الوطنية لإعداد التشريعات الصحفية والإعلامية، الشكر لأعضاء مجلس النواب الذين شاركوا فى اجتماع اليوم، موضحة أن اللجنة استمعت للنواب بما لديهم من معلومات.

وأضافت اللجنة فى بيان ألقاه صلاح عيسى الأمين العام للمجلس الأعلى للصحافة، أن اللجنة قررت إرسال خطابًا لرئيس الجمهورية فيما يتعلق بموقفهم من تجزئة القانون الموحد، وعقد مع رئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء اجتماعًا للمناقشة.

وشددت اللجنة على تمسكها بمشروع القانون الموحد للصحافة والإعلام، لأنه يقنن المواد ذات الصلة، معلنة عن عقد اجتماع للمجلس الأعلى للصحافة الأسبوع المقبل لإعداد مذكرة حول ملاحظاتهم بشأن مشروع القانون الهيئات المنظمة، معلنة عن تشكيل لجنة لوضع الملاحظات فى مذكرة لرفعها للمسئولين .

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