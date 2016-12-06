5 أسوأ عادات يومية تدمر المخ.. أهمها تغطية الرأس أثناء النوم

كتبت نهى طارق

المخ من أهم الأجهزة فى الجسم، وكثير منا يقوم ببعض العادات اليومية التى تؤثر على المخ، والتى قد تسبب تلفه دون أن نعلم مدى تأثيرها، ورصد موقع Step to Health بعض هذه العادات ومنها:

1. عدم الحصول على القدر الكافى من النوم

يحتاج الشخص إلى 8 ساعات من النوم ليلا، وذلك لتحسين عمليات التمثيل الغذائى للحصول على الطاقة اللازمة ولتجديد خلايا الجسم، وتؤكد الدراسات أن قلة النوم تسرع موت خلايا الدماغ على المدى القصير.

2. الإفراط فى تناول الطعام

الأطعمة التى لا يحتاجها جسم الإنسان أو الزائدة عن احتياجه تتراكم فى شكل دهون تصل للشرايين، وتؤدى إلى تصلب الشرايين الدماغية.

3. تغطية الرأس أثناء النوم

أكدت الدراسات أن تغطية الرأس أثناء النوم يزيد تركيز ثانى أكسيد الكربون، ويقلل من كمية الأوكسجين التى يمكن أن تسبب آثار ضارة على الدماغ.

4. عدم تناول وجبة الإفطار

الإفطار هو أهم وجبة فى اليوم لأنه يؤثر بشكل ملحوظ على الأداء والتحمل خلال الساعات القليلة الأولى من اليوم، ويخصص المخ المواد المغذية لإدارة العمليات الفسيولوجية طوال اليوم، وعدم الحصول على وجبة الإفطار يمكن أن يسبب نقصا عاما فى الطاقة وفقدان التركيز والذاكرة، والمزاج السيئ وضعف الأداء البدنى والفكرى.

5. الإكثار من تناول السكر

احتواء النظام الغذائى على كميات كبيرة من السكر يشجع على تراكم المواد الضارة فى الجسم، وهذا يسبب نمو الأورام وضعف الجهاز المناعى والجهاز العصبى والمخ.