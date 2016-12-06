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ضبط سائقين لأتوبيسات المدارس بالسويس بتهمة تعاطى المخدرات

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ضبط سائقين لأتوبيسات المدارس بالسويس بتهمة تعاطى المخدرات ضبط سائقين لأتوبيسات المدارس بالسويس بتهمة تعاطى المخدرات

>السويس- سيد نون

أسفرت المبادرة التى نظمتها إدارة التعليم الخاص بمديرية التربية و التعليم بالسويس، اليوم الثلاثاء، للكشف عن تعاطى المخدرات لدى سائقى باصات المدارس الخاصة بالمحافظة عن ضبط اثنين من بين سائقى إحدى المدارس الخاصة و قد تم احتجازهما و التحقيق معهما و توجيه تهمة تعاطى المخدرات و ذلك بمساعدة الأجهزة المختصة التابعة لوزارة الداخلية و بالتنسيق مع مديرية أمن السويس و إدارة أمن مديرية التربية و التعليم .

و كان أحمد طه مدير إدارة التعليم الخاص قد قام بتنظيم المبادرة منتصف ديسمبر الماضى استمرت لعدة أيام جاءت حرصاً على سلامة طلاب المدارس من خطورة استقلال باصات يقودها سائقون مدمنون للمخدرات.

وقال أحمد طه، إن الحملة مستمرة وأن هدفنا الأساسى هو الحفاظ على أرواح الطلاب بالمدارس.

 

 


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