«كيري» ينفي أي رفض أميركي لإجراء محادثات مع الروس حول حلب

نفى وزير الخارجية الأميركي جون كيري، اليوم، أن تكون واشنطن رفضت عقد لقاء مع روسيا، لبحث خطة خروج مقاتلي المعارضة السورية من مدينة حلب، وذلك ردًا على اتهامات موسكو للأميركيين بالغاء هذه المحادثات التي كانت مرتقبة في جنيف.

وقال كيري، على هامش اجتماع وزاري للحلف الاطلسي في بروكسل، “لست على علم باي رفض محدد، أو ما هي هذه الخطة الجديدة”، لحلب بشأن احتمال خروج مسلحي المعارضة من الأحياء الشرقية، واكتفى وزير الخارجية الأميركية بالقول “سنرى ما سنفعل”.

وكان وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اتهم، صباح اليوم، واشنطن، بإلغاء هذه المحادثات حول حلب التي كانت مرتقبة هذا الأسبوع في جنيف، ورفض إجراء حوار “جدي”، وخصوصًا حول مصير مقاتلي المعارضة السورية بهدف “كسب الوقت”.

(أ.ف.ب)