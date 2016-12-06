المتحدث العسكرى يعرض فيديو يظهر عودة الحياة لطبيعتها فى الشيخ زويد

نشرت الصفحة الرسمية للعميد محمد سمير، المتحدث العسكرى للقوات المسلحة، فيديو بعنوان “عودة الحياة لطبيعتها فى منطقة الشيخ زويد”، وسط مشاهد فرحة والأهالى.

وجاء تعليقا فى الفيديو، تتويجًا للنجاحات التى حققتها قوات إنفاذ القانون فى إحكام السيطرة الأمنية الكاملة بمناطق مكافحة النشاط الإرهابى فى شمال سيناء، بدأت مظاهر الحياة فى العودة تدريجيا إلى مدينة الشيخ زويد والمناطق التابعة لها.

ووسط مشاعر الفرحة والأمل بدأت أعداد من أهالى المدينة فى العودة إلى منازلهم وطافت سيارات المواطنين المزينة بأعلام مصر شوارع المدينة ابتهاجا بعودة ذويهم.

كما شاركت عناصر القوات المسلحة المواطنين فرحتهم بتوزيع آلاف العبوات والحصص الغذائية على المواطنين الذين عبروا عن إشادتهم بجهود قوات إنفاذ القانون من القوات المسلحة والشرطة فى استعادة الأمن داخل المدينة.

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