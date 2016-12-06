أخبار الأهلى اليوم الثلاثاء 6 / 12/ 2016

كتب حسام الحاج

أخبار عديدة شهدها النادى الأهلى اليوم السبت 6 / 12/ 2016 خاصة على مستوى فريق الكرة الأول أبرزها الأهلى يفاوض هداف يوفنتوس السابق ريتشموند بواكى

الأهلى يفاوض هداف يوفنتوس السابق ريتشموند بواكى.

بدأ النادي الأهلي في التحرك سريعا نحو التعاقد مع الدولي الغاني ريتشموند بواكي مهاجم نادي لاتينا الإيطالي (أحد أندية دوري الدرجة الأولى )، خلال فترة الانتقالات الشتوية يناير المقبل وتدعيم هجوم فريق الكرة الذى يعاني كثيرا في هذا المركز باعتراف المدير الفني حسام البدري

الأهلى يحتفل بمرور عامين على أول بطولة كونفدرالية: روح القميص الأحمر حاضرة

احتفل النادى الأهلى، بمرور عامين كاملين، على الفوز ببطولة الكونفدرالية الأفريقية، على حساب سيوى سبورت الإيفوارى، التى أقيمت فى القاهرة، بهدف أحرزه عماد متعب فى اللحظات الأخيرة من المباراة.

وكتبت الصفحة الرسمية للنادى على فيس بوك: "الدقائق تمر فى مباراة العودة، النتيجة لا تزال تشير إلى التعادل السلبى، زادت المعاناة بإصابة الحارس أحمد عادل، لكنه أصر على الاستمرار داخل المستطيل الأخضر وعدم الخروج، حتى لا يكلف فريقه تغييرًا، مع نهاية اللقاء وفى الدقيقة الأخيرة من الوقت المحتسب بدل الضائع كانت روح القميص الأحمر حاضرة، لتجلب السعادة إلى 80 ألف متفرج فى استاد القاهرة وأضعافهم فى الخارج بالفوز على طريقة الأهلى الخاصة فى الدقيقة 96، بعدما استغل عماد متعب عرضية وليد سليمان المتقنة، ليمارس هوايته المفضلة فى هز شباك المنافسين فى اللحظات الأخيرة ليصعد الأهلى لمنصات التتويج، ويحرز فى مثل هذا اليوم أول بطولة للكونفيدالية".

رامى ربيعة يزور أحمد مرتضى منصور بالمستشفى

حرص رامى ربيعة مدافع النادي الأهلي على زيارة أحمد مرتضى منصور عضو مجلس إدارة نادي الزمالك فى المستشفى المتواجد فيها للعلاج من جلطة فى القدم.

وسبق وزار أحمد مرتضى منصور فى المستشفى مؤمن زكريا صانع ألعاب الأهلي الحالي والزمالك سابقا .

رئيس الأهلى يرفض التعليق على أزمة الانسحاب لدواع وطنية

رفض محمود طاهر رئيس الأهلي التعليق علي تلويح بعض الأندية بالانسحاب من بطولة الدوري العام على خلفية أخطاء التحكيم، ويعد أبرزها الزمالك والإسماعيلي.

وطالب طاهر أعضاء مجلسه بعدم التطرق للأمر من قريب أو بعيد، خاصة أن الأهلي ليس طرفا في الأزمة من ناحية، ومن ناحية أخرى فمثل هذه الأمور تضر بمصلحة المنتخب الوطني الذي يستعد للمشاركة في نهائيات كأس الامم الأفريقية بالجابون ويحتاج لجهود جميع اللاعبين وتظافر جميع الأندية.

إصابة بسيطة للغزال فى مران الأهلي

تعرض عمرو جمال، مهاجم الأهلى، لإصابة بسيطة خلال مران الفريق الجماعى، والذى يقام على ملعب التتش بالجزيرة، وجاءت إصابة عمرو جمال بكدمة فى القدم بعد التحامه مع أكرم توفيق، لاعب وسط الفريق.

وعاد عمرو جمال للمران بعد تدخل خالد محمود طبيب الفريق، ويستعد الأهلى لمواجهة فريق سموحة يوم الخميس المقبل، ضمن الجولة الرابعة عشرة بمسابقة الدورى الممتاز.

حرص مروان هشام، عضو مجلس إدارة النادى الأهلي، على زيارة معسكر الفريق الأول لكرة السلة "رجال"، استعدادا للمشاركة فى بطولة إفريقيا لكرة السلة، التى يستضيفها النادى الأحمر بداية من غد "الأربعاء" وتستمر حتى 16 ديسمبر الجارى.

وقام مروان هشام بدعم اللاعبين نفسيا ونقل لهم ثقة مجلس الإدارة الكبيرة فى قدراتهم على تقديم مستوى مشرّف والمنافسة على اللقب، وشدد عضو المجلس خلال جلسته مع الجهاز الفنى واللاعبين على أن إدارة النادى وجماهيره تثق فيهم وتقف خلفهم من أجل الظهور بشكل قوى.

كما وجهت اللجنة المنظمة الدعوة لعدد من أبرز الشخصيات الرياضية لحضور حفل افتتاح البطولة وعلى رأسهم خالد عبدالعزيز وزير الشباب والرياضة، وهشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية، واللواء محمود أحمد على، الرئيس السابق للجنة الأولمبية المصرية باعتباره لاعب كرة سلة سابقًا، ومجدى أبوفريخة رئيس اتحاد كرة السلة.

عبدالله السعيد يكتفى بـ"الجيم" بسبب الإجهاد ومران استشفائى للأساسيين

اكتفى عبد الله السعيد لاعب الأهلي، بتدريبات فى "الجيم" بسبب حالة الإجهاد، التى يعانى منها اللاعب بعد المشاركة فى لقاء المقاصة الأخير، والذى انتهى بفوز الأهلى بهدف نظيف.

فيما اكتفى اللاعبون الأساسيون، الذين شاركوا فى لقاء المقاصة بمران استشفائى ويخوض باقى اللاعبين مرانا بدنيا.

وبدأ الأهلى عصر اليوم، الاستعداد لمباراة سموحة الخميس المقبل بالجولة لـ13 للدورى بعد الراحة التى حصل عليها الفريق لمدة 24 ساعة عقب الفوز على المقاصة.

محمود طاهر وشيرين شمس فى مران الأهلى

حرص المهندس محمود طاهر، رئيس النادى الأهلى، على متابعة مران الفريق المسائى فى وجود المدير التنفيذى اللواء شيرين شمس.

ويستعد الأهلى لمواجهة سموحة مساء الخميس المقبل فى الجولة الرابعة عشرة من منافسات الدورى الممتاز.

يذكر أن الأهلى يتصدر مسابقة الدورى برصيد 35 نقطة حيث لم حقق الفوز فى 11 لقاء وتعادل فى لقاءين ولم يخسر أى مباراة حتى الآن .

حسام البدرى يرفض رحيل "غزال" الأهلي فى يناير

أبلغ حسام البدرى المدير الفنى للأهلي، عمرو جمال مهاجم الفريق، بعدم الموافقة على رحيله عن النادى فى الشتاء المقبل.

وأكد المدير الفنى تمسكه باستمرار اللاعب، إيمانا بقدراته الهجومية، بعيدا عن المستوى المتواضع الذى ظهر عليه فى المباريات، التى شارك فيها مع الفريق الأحمر هذا الموسم.

الأهلي يُعلق على "هوجة" الانسحابات من الدورى

قال محمد عبد الوهاب عضو مجلس إدارة النادى الأهلي، إن ناديه ليس له علاقة بـ"هوجة" الانسحابات من بطولة الدورى، التى أعلن عنها أكثر من نادى خلال الساعات الماضية، موضحاً الأهلي لا يشغل نفسه إلا بأحواله وشئونه، لكن هذا لا يمنع من متابعة النادى لقضايا الكرة المصرية، خاصة إذا كان الأمر يتعلّق ببطولة هامة كالدورى وانسحاب بعض الأندية منها.

كانت الساعات الماضية، قد شهدت أزمة أكبرى بسبب مباراة الأهلى ومصر المقاصة الأخيرة فى الدورى، والتى يرى المجلس الأبيض أنها تضمنت أخطاء تحكيمية من جانب الحكم الدولى إبراهيم نور الدين، ليعلن بعدها الأبيض الانسحاب من مسابقة الدورى، اعتراضا على هذه الأحداث وسار على درب الزمالك أكثر من ناد آخر أمثال الإسماعيلى وأسوان والشرقية، وأن كانت هذه الأندية لم تنسحب رسمياً واكتفت بالتهديد.

شركة ألمانية تُقدم عرضا لإنشاء استاد الأهلي على طريقة ملعب "بايرن ميونيخ"

تزور إحدى الشركات الألمانية الكبرى، النادى الأهلى خلال الساعات المقبلة، وتلتقى مجلس الإدارة برئاسة المهندس محمود طاهر من أجل تقديم تصور لإنشاء استاد الأهلى الجديد فى الشيخ زايد.

ويتفق الأهلى مع الشركة الألمانية على تصور خاص لخروج الاستاد على غرار ملعب بايرن ميونيخ الألمانى (اليانز ارينا)، ويتعرّف مجلس الإدارة خلال هذه الجلسة المرتقبة على عرض الشركة وإمكانية تنفيذه وفقا لمخطط يهدف إلى خروج الاستاد فى أفضل صورة تضاهى الملاعب العالمية.

الأهلي يٌقاطع لجنة الأندية لعدم تنفيذ مطالبه

قرر مجلس إدارة النادى الأهلى برئاسة محمود طاهر، مقاطعة اجتماع لجنة أندية الدورى الممتاز، والمقرر له خلال الأيام القليلة المقبلة.

وقال محمد عبد الوهاب عضو مجلس الإدارة لـ"اليوم السابع": "سنقاطع هذا الاجتماع لأننا لا نعترف بهذه اللجنة، وسبق وأن طلبنا تشكيل لجنة للأندية المحترفة ووضعنا شروطنا لحضور اجتماعاتها، لكن لم يتم تنفيذ أى مطلب حتى الآن".

يناقش مجلس إدارة النادى الأهلى برئاسة محمود طاهر خلال اجتماعه، المقرر له يوم 14 ديسمبر الجارى بمقر الجزيرة، ملف إقناع بعض أندية الدورى الممتاز بالضغط على مسئولى اتحاد الكرة خلال الفترة المقبلة لإعادة وتنفيذ نظام الاستبدال فى انتقالات يناير الشتوية.

ويجد النادى الأحمر من الآن تأييد شديد لمطلبه من أندية مثل المصرى والإسماعيلى وإنبى وطنطا، فيما تُعارض أندية مثل الزمالك والداخلية والتعدين مسألة إعادة الاستبدال.