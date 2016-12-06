السودان تخفض عدد بعثاتها الدبلوماسية بنسبة 20% ترشيدًا للنفقات

أصدر وزير المالية السوداني الدكتور بدر الدين محمود، اليوم، حزمة قرارات بهدف ترشيد النفقات الحكومية، وذلك في إطار سياسة الإصلاح الاقتصادي التي تنتهجها الحكومة.

وشملت القرارات، تخفيض السفريات، والعلاج بالخارج، ونفقات الوقود والسيارات الحكومية بنسبة 50%، كما تضمنت القرارات، تخفيض الصرف على البعثات والملحقيات الخارجية، وعدد الدبلوماسيين والإداريين بالسفارات والملحقيات بنسبة 20%.

وقرر الوزير السوداني، إيقاف استضافة الوفود نهائيًا على نفقة الدولة، وإيقاف عقد المؤتمرات، إلا بعد موافقة وزارة المالية، وكذلك حظر شراء العربات الحكومية، أو الأثاث، كما قرر، إيقاف التصديق بإنشاء مبان جديدة وتخفيض تكلفة استهلاك كهرباء الوحدات الحكومية وترشيد استخدامها.

(أ.ش.أ)