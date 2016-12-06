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المتحدث العسكرى ينشر لقاء الفريق أول صدقى صبحى مع نظيره الباكستانى

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المتحدث العسكرى ينشر لقاء الفريق أول صدقى صبحى مع نظيره الباكستانى المتحدث العسكرى ينشر لقاء الفريق أول صدقى صبحى مع نظيره الباكستانى

الفريق أول صدقى صبحى مع نظيره الباكستانى

نشرت الصفحة الرسمية للعميد محمد سمير، المتحدث العسكرى، لقاء الفريق أول صدقى صبحى، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى، مع رانا تانوير حسين، وزير الإنتاج الحربى لجمهورية باكستان الإسلامية، والوفد المرافق له، الذى يزور حاليًا.

وتناول اللقاء سبل دعم وتعزيز آفاق الشراكة والتعاون العسكرى بين البلدين الشقيقين، فى العديد من المجالات، وتطرق اللقاء إلى تباحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك إقليميًا ودوليًا فى ظل التحديات الراهنة التى تمر بها المنطقة، وانعكاسها على جهود الأمن والاستقرار بمنطقة الشرق الأوسط.

وأشاد القائد العام، بعمق الروابط التاريخية الراسخة التى تجمع البلدين والشعبين الشقيقين، معربًا عن تطلعه أن تشهد المرحلة القادمة مزيدًا من التكامل والتعاون المشترك بين القوات المسلحة لكلا البلدين.

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