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حسام حسن: أتمنى ضم شيكابالا للمصرى البورسعيدى

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حسام حسن: أتمنى ضم شيكابالا للمصرى البورسعيدى حسام حسن: أتمنى ضم شيكابالا للمصرى البورسعيدى

>كتب أحمد طارق

أعرب حسام حسن، المدير الفنى لفريق المصرى البورسعيدى، عن أمنيته فى التعاقد مع محمود عبد الرازق شيكابالا صانع ألعاب الزمالك، مؤكداً أنه فى حاجة لخدمات الفهد الأسمر .

أوضح حسام حسن، خلال تصريحاته لبرنامج "خاص مع سيف" عبر شاشة "on sport" أن شيكابالا يتمتع بمهارة فنية عالية، بخلاف أخلاقه الحسنة على المستوى الإنسانى، مشيراً إلى أن شيكابالا يظهر بمستوى جيد مع الزمالك فى الوقت الحالى متمنياً له أستمرار التألق مع الأبيض.

أضاف المدير الفنى لفريق المصرى البورسعيدى، أنه سيتعاقد مع شيكابالا فى حالة استغناء الزمالك عن خدماته، مشيراً إلى أنه نجح فى إعادة اللاعب لمستواه خلال الفترة التى تولى فيها قيادة الزمالك.

 


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