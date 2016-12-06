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سلة الصيد يكتسح الزمالك ويتوج ببطولة الجيزة تحت 16 سنة

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سلة الصيد يكتسح الزمالك ويتوج ببطولة الجيزة تحت 16 سنة سلة الصيد يكتسح الزمالك ويتوج ببطولة الجيزة تحت 16 سنة

 

توج فريق 16 سنة فتيات لكرة السلة بنادي الصيد، ببطولة منطقة الجيزة، بعد الفوز الكبير على الزمالك بنتيجة 59 / 41، في المباراة النهائية التي أقيمت علي الصالة المغطاة بفرع النادي بالسادس من أكتوبر.

 

تفوقت لاعبات الصيد على الزمالك منذ انطلاق المباراة، وسيطرن على مجريات الأمور وكان التفوق في النتيجة لهن طوال المباراة ، وكانت مباراة الذهاب انتهت بفوز الصيد أيضا بينتيجة 50 / 35.

 

يضم فريق فريق الصيد كلا من ندى ياسر رأفت، نور شريف، جنة الله مدحت، جودى نادر السيد، ملك خالد راغب، فضيلة أحمد البنداري، لمى علاء الدين، آية وليد فتحى، سارة عمرو شرف، نور أحمد، ملك أحمد طلعت، عليا أحمد مجيب، زينة أشرف حسين، ملك أحمد جلال، سلمى عمرو فايز، فرح محمد مصطفى، جودى شريف فاروق، رنا حسام الدين، مريم محمد رجائي، نادين خالد القاصد. فيما يقود الفريق جهاز فنى مكون من الدكتور عماد سيد مدرب، وائل الطنانى مدير فني، محمد على مدير إداري، إدارى على الخطيب ومحمد سعد ، والدكتورة نسرين حمادة طبيب للفريق، وجهاز معاون ياسر علي.

 

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