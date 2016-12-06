أخبار نادى الزمالك اليوم الثلاثاء 6 / 12 / 2016

كتب عمرو جاب الله

شهد نادى الزمالك اليوم الثلاثاء 6 / 12 / 2016 العديد من الأخبار الهامة والتى يأتى على رأسها إعلان عن عدم تنازله عن رحيل رضا البلتاجى من رئاسة لجنة الحكام بخلاف إنهاء إجراءات الحجز للسفر إلى أسوان انتظاراً لاستكمال مسابقة الدورى من عدمه.

مرتضى منصور: لا تنازل عن رحيل البلتاجى والتحقيق مع نور الدين

أكد مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك، أن مجلس إدارة اتحاد الكرة سيعقد اجتماع غدا الأربعاء مع كل أندية الدورى الممتاز بسبب أزمة التحكيم.

قال رئيس نادى الزمالك فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، إن جميع الأندية أصبحت متضامنة ومتمسكة بتحقيق المطالب المشروعة، وهى رحيل رضا البلتاجى رئيس لجنة الحكام والتحقيق مع إبراهيم نور الدين حكم مباراة الأهلى ومصر المقاصة.

أضاف مرتضى منصور أن اجتماع مجلس الجبلاية مع الأندية غدا، سيشهد حسم الأمور بشكل نهائى، لكن لا تنازل عن هذه المطالبة التى أصبحت جماعية وليس خاصة بنادى الزمالك وحده موضحاً أن الفريق الأبيض جاهز للسفر إلى أسوان فى حالة حل الأزمة لخوض مواجهة بعد غد الخميس أمام الفريق الأسوانى فى حالة حل الأزمة.

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