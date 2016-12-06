أخبار نادى الزمالك اليوم الثلاثاء 6 / 12 / 2016

>كتب عمرو جاب الله
شهد نادى الزمالك اليوم الثلاثاء 6 / 12 / 2016 العديد من الأخبار الهامة والتى يأتى على رأسها إعلان عن عدم تنازله عن رحيل رضا البلتاجى من رئاسة لجنة الحكام بخلاف إنهاء إجراءات الحجز للسفر إلى أسوان انتظاراً لاستكمال مسابقة الدورى من عدمه.
مرتضى منصور: لا تنازل عن رحيل البلتاجى والتحقيق مع نور الدين
أكد مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك، أن مجلس إدارة اتحاد الكرة سيعقد اجتماع غدا الأربعاء مع كل أندية الدورى الممتاز بسبب أزمة التحكيم.
قال رئيس نادى الزمالك فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، إن جميع الأندية أصبحت متضامنة ومتمسكة بتحقيق المطالب المشروعة، وهى رحيل رضا البلتاجى رئيس لجنة الحكام والتحقيق مع إبراهيم نور الدين حكم مباراة الأهلى ومصر المقاصة.
أضاف مرتضى منصور أن اجتماع مجلس الجبلاية مع الأندية غدا، سيشهد حسم الأمور بشكل نهائى، لكن لا تنازل عن هذه المطالبة التى أصبحت جماعية وليس خاصة بنادى الزمالك وحده موضحاً أن الفريق الأبيض جاهز للسفر إلى أسوان فى حالة حل الأزمة لخوض مواجهة بعد غد الخميس أمام الفريق الأسوانى فى حالة حل الأزمة.
مرتضى منصور: "انتظروا فضائح الحكم إبراهيم نور الدين فى مؤتمر صحفى السبت"
قال مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك:"هحكى كل بلاوى إبراهيم نور الدين فى مؤتمر صحفى يوم السبت المقبل" وذلك على هامش اجتماع لجنة الأندية، وذلك على خلفية احتجاجات النادى الأبيض على القرارات التحكيمية فى مباراة الأهلى والمقاصة بالجولة الأخيرة فى الدورى.
أضاف مرتضى منصور، فى تصريحات إعلامية أن لديه أنباء بإيقاف الحكم إبراهيم نور الدين قائلاً:"كل بلاوى إبراهيم نور الدين جتلى فى السجن الحربى، والبطاقة وأنت غلطت وهتتحاسب".
الزمالك يعلن قائمة مباراة أسوان مساء اليوم
قرر الجهاز الفنى لنادي الزمالك بقيادة محمد حلمى، الإعلان عن قائمة مباراة الفريق أمام أسوان مساء اليوم الثلاثاء، لرغبته فى معرفة مصير 3 لاعبين من التواجد فى القائمة من عدمه.
وتعرض محمود دونجا لحادث سير اليوم وحضر لمران نادى الزمالك متأخرا، بينما تغيب معروف يوسف عن المران لإصابته بنزلة برد، فيما خاض مايوكا جزءا من المران قبل مغادرته لمعاناته من البرد.
ويترقب جهاز نادى الزمالك الاطمئنان على الثلاثى المذكور لتحديد إمكانية تواجدهم بالقائمة من عدمه، حيث من المنتظر السفر إلى أسوان عصر غد الأربعاء.
فيما استقر جهاز نادى الزمالك على تواجد النيجيرى ستانلى فى القائمة بعد شفائه من الإصابة بكدمة قوية فى الركبة.
مكالمة بين "ميدو" وأحمد مرتضى بعد اعتذاره لجمهور الزمالك
أجرى أحمد حسام "ميدو" المدير الفنى لوادى دجلة، مكالمة هاتفية بأحمد مرتضى منصور عضو مجلس إدارة نادى الزمالك، للاطمئنان على صحته، حيث يتواجد عضو مجلس إدارة قلعة ميت عقبة فى أحد مستشفيات المهندسين بعد إصابته بجلطة فى القدم.
وحرص ميدو على الاطمئنان على أحمد مرتضى منصور هاتفياً، بعدما نشر فى وقت سابق تغريدة يتمنى فيها الشفاء العاجل له وكان ميدو قد اعتذر فى تصريحات تليفزيونية لمسئولى نادى الزمالك وعلى رأسهم مرتضى منصور رئيس النادى، وجمهور الأبيض، عن التصريحات التى أدلى بها عقب مباراة الزمالك ودجلة فى الجولة الـ 12 بالدورى الممتاز.
جنش يطلب الرحيل عن الزمالك ومحمد حلمى يتدخل
كشف محمود عبد الرحيم جنش، حارس مرمى نادى الزمالك المنقطع عن التدريبات، لمصادر مقربة منه رغبته فى الرحيل عن القلعة البيضاء خلال الميركاتو الشتوى المقبل، لتأكده من صعوبة المشاركة مع فريقه فى المباريات.
وتحدث جنش مع بعض المقربين منه حول رفضه الاستمرار فى صفوف الزمالك، ليقينه بصعوبة المشاركة فى المباريات، وأن أزمة استبعاده المستمر لن تنتهى مثلما حدث معه طوال السنوات السابقة.
وتدخل محمد حلمى المدير الفنى للزمالك فى محاولة لاحتواء أزمة جنش، حيث سيجرى اتصالا هاتفيا باللاعب خلال الساعات المقبلة فى محاولة لإنهاء المشكلة وعودة اللاعب للتدريبات الجماعية مرة أخرى.
ومن المنتظر أن يظهر جنش فى نادى الزمالك خلال الأيام المقبلة، لحسم أزمته بشكل نهائى بالاتفاق مع مسئولى ناديه سواء بالاستمرار والعودة للتدريبات أو الرحيل بشكل نهائى.
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