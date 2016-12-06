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«الرقابة الإدارية»: أعداد المتهمين بالاتجار بالأعضاء البشرية مرشحة للزيادة

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«الرقابة الإدارية»: أعداد المتهمين بالاتجار بالأعضاء البشرية مرشحة للزيادة «الرقابة الإدارية»: أعداد المتهمين بالاتجار بالأعضاء البشرية مرشحة للزيادة

الرقابة الإدارية

 

كشفت مصادر بهيئة الرقابة الإدارية لبرنامج “يحدث في ” الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر، ويذاع على فضائية “إم بي سي مصر” اليوم الثلاثاء، أن الهيئة تحركت في قضية الاتجار بالأعباء البشرية بناء على جهود ضباط الهيئة، وليس كما تردد عن وجود بلاغات رسمية بذلك.

وأضافت المصادر لـ”يحدث في مصر”، أن أعداد المتهمين في القضية مرشحة للزيادة خاصة أنه باستمرار التحقيقات يتم الكشف عن متهمين جدد مرتبطين بالواقعة نفسها.

وأشارت المصادر، إلى أن هيئة الرقابة الإدارية تلقت بلاغات من ضحايا آخرين عن عصابات جديدة للاتجار بالأعضاء البشرية بعد الإعلان عن ضبط شبكة الاتجار بالأعضاء البشرية.

وأوضحت المصادر، أن دور وزارة الصحة في واقعة ضبط أكبر شبكة لتجارة الأعضاء البشرية اقتصر فقط على الاستعانة بأطباء من الوزارة لفحص الإجراءات المتعلقة بالجانب الطبي.

ولفتت المصادر، إلى أن الهيئة كانت تعمل على هذه القضية منذ أكثر من 6 أشهر، حيث يتم العمل على الآن على التأكد من وجود أ”فال بين ضحايا عصابة الاتجار بالأعضاء البشرية من عدمه.

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