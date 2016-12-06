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«الرقابة الإدارية»: العثور على شاب بحالة إعياء شديدة بعد نقل كليته إلى مريض يمني

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«الرقابة الإدارية»: العثور على شاب بحالة إعياء شديدة بعد نقل كليته إلى مريض يمني «الرقابة الإدارية»: العثور على شاب بحالة إعياء شديدة بعد نقل كليته إلى مريض يمني

الرقابة الإدارية

قالت مصادر طبية لبرنامج “يحدث في ” الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر، ويذاع على فضائية “إم بي سي مصر” اليوم الثلاثاء، إن وزارة الصحة لم تكن تعلم شيئًا عن حملة الهيئة الخاصة بضبط أكبر للإتجار بالأعضاء البشرية، حتى الساعة الخامسة من فجر اليوم، وذلك خوفًا من تسريب المعلومات.

وأضافت المصادر لـ”يحدث في مصر”، أن مسئولو الرقابة الإدارية أبلغوا وكيل وزارة الصحة بالجيزة بالتواجد في، السادسة صباحًا اليوم، بميدان الجيزة لمأمورية عمل دون تحديد تفاصيل هذه المأمورية.

وأوضحت المصادر، أن ضباط هيئة الرقابة الإدارية وجدوا في مستشفى “ابن النفيس” الموجود بمنطقة الهرم، مرضى عرب تم نقل كلى لهم، من آخرين مصريين “بائعين”.

وأشارت المصادر، أن ضباط الهيئة، وجدوا شابًا بعمر 18 عامًا من منطقة “الدويقة” في حالة إعياء شديدة، وتبين نقل كليته لأحد المرضى اليمنيين.

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