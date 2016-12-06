ضبط شخص بحوزته 1464 عبوة زيت تموينى ومواد غذائية مدعمة بالغربية

الغربية - إسلام الخياط

شنت الأجهزة الأمنية بالغربية حملة تموينية على محال السلع التموينية لرفع معدلات الأداء ولتحقيق الانضباط بالأسواق والقضاء على كل صور استغلال المواطنين، والتصدى الحاسم لمرتكبى جرائم الغش التجارى والسيطرة على أسعار السلع خاصة الأساسية منها وتوفيرها بالكميات اللازمة لسد حاجة المواطنين.

تلقى اللواء حسام خليفة مدير أمن الغربية إخطارًا من اللواء أحمد الخواجة، رئيس مباحث التموين، يفيد قسم ضباط المباحث بشن حملة أسفرت عن ضبط

"محمد.ا.ج" 51 سنة صاحب محل لبيع المقررات التموينية بقرية الضبابشة مركز زفتى مقيم بذات الناحية لقيامه بالتلاعب فى كميات السلع التموينية المدعمة المقرر صرفها على البطاقات التموينية المنصرفة والاستيلاء عليها بقصد إعادة طرحها للبيع بالسوق السوداء بأزيد من السعر الرسمى، تم ضبطه بحوزته 1464 عبوة زيت تموينى مقرر صرفه على البطاقات التموينية و120 عبوة سكر تموينى مقرر صرفه على البطاقات التموينية 168 عبوة جبن مقرر صرفه على البطاقات التموينية و48 عبوة صلصة مقرر صرفها على البطاقات التموينية، حرزت المضبوطات وتحرر المحضر رقم 33904 جنح مركز زفتى لسنة 2016 وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.