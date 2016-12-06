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ننشر حركة تنقلات قيادات المباحث فى عدد من المحافظات

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ننشر حركة تنقلات قيادات المباحث فى عدد من المحافظات ننشر حركة تنقلات قيادات المباحث فى عدد من المحافظات

وزارة الداخلية – أرشيفية

اعتمد اللواء مجدي عبد الغفار وزير الداخلية حركة تنقلات مفاجئة لعدد من رؤساء المباحث بالمحافظات.

وشملت الحركة التي أجراها اللواء جمال عبد الباري مساعد أول وزير الداخلية لقطاع مصلحة الأمن العام تعيين كل من اللواء محمود عيد رئيس فرع السادات إلى رئيس مباحث السويس، ونقل مدير مباحث البحر الأحمر العميد محمد هندي لمدير مباحث قنا، واللواء حسام فوزي مدير مباحث القليوبية مديرا لمباحث الفيوم، واللواء ياسر زهني مدير مباحث المنوفية، إلى قطاع السجون واللواء سيد سلطان رئيس مباحث الدقهلية ليصبح مدير مباحث المنوفية واللواء عصام العزب من رئيس قطاع شمال القاهرة ليصبح مدير مباحث البحر الأحمر، واللواء محمد الألفي من رئيس مباحث قطاع غرب القاهرة على رئيس مباحث القليوبية، واللواء وائل جبريل من مدير مباحث القاهرة إلى الإدارة العامة للآداب واللواء محمد فتحي من وكيل مباحث بالقاهرة إلى الإدارة العامة لمباحث النقل والمواصلات، ومدير مباحث الفيوم نظام الإسكندرية، واللواء محمود فراج من مباحث القاهرة على الإدارة العامة للآداب، واللواء إبراهيم حسنين من مباحث القاهرة إلى مباحث التهرب الضريبي .

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