"كتلة المستقبل" اللبنانية تستنكر الاعتداء على حاجز للجيش

بيروت أ ش أ

استنكرت كتلة المستقبل النيابية اللبنانية - برئاسة الرئيس فؤاد السنيورة - الاعتداء الذى تعرض له حاجز الجيش اللبنانى فى بلدة بقاعصفرين وأدى لاستشهاد جندى وإصابة آخر.

واعتبرت الكتلة - فى بيان اليوم الثلاثاء أن أى اعتداء على الجيش اللبنانى هو اعتداء على كل اللبنانيين وهو أمر لا يمكن القبول به أو السكوت عنه مطالبة بالإسراع فى التحقيق فى هذا الاعتداء لكشف المجرمين وإحالتهم إلى القضاء لمعاقبتهم وإنزال الأحكام القانونية بهم.

وعن تشكيل الحكومة، شددت الكتلة على أهمية تسهيل مهمة الرئيس المكلف للإسراع فى إنجاز تشكيل الحكومة لكى تتولى شؤون البلاد، "وخاصة فى هذه الأجواء المشحونة من حول لبنان وخطورة تداعياتها السلبية على الداخل اللبناني"، مشيرة إلى أن لبنان واللبنانيين لم يعودوا يطيقون استمرار حال هذا الفراغ الحكومى وهم فى حاجة ماسة إلى الحكومة المقبلة للانطلاق نحو آفق جديد لإزالة تراكمات المرحلة الماضية والسلبيات التى خلفتها فترة الفراغ الرئاسى.

واعتبر بيان الكتلة أن أمام الحكومة - حتى إجراء الانتخابات النيابية المقبلة - مهمات متعددة أولها إعادة الثقة بالمؤسسات الدستورية، وإعادة الاعتبار للدولة وسلطتها وهيبتها، والاهتمام بقضايا المواطنين وحاجات البلاد الاقتصادية والمعيشية الملحة، مؤكدًا أن الحكومة الجديدة سيكون عليها مواكبة إقرار المجلس النيابى لقانون الانتخاب الجديد ونهوضها بالتحضير للإشراف على هذه الانتخابات لتأمين التداول الصحيح للسلطة والحفاظ على الديمقراطية فى البلاد.

وأكدت الكتلة موقفها الثابت والداعم للصيغة المختلطة بين النظامين الأكثرية والنسبى، مشيرًا إلى أنها سبق أن تقدمت باقتراح مشترك مع الحزب التقدمى الاشتراكى والقوات اللبنانية وهى متمسكة به وتدعو إلى اعتماده.