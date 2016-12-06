«الوزير»: تكليف الهيئة الهندسية أيضًا بتطوير محطة الأقصر

أكد اللواء كامل الوزير رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، أنه تلقى تكليفًا بتطوير محطة الأقصر، بجانب تطوير محطة أسوان، وذلك عقب عرض الإعلامى عمرو أديب مشاهد لسائحين بمحطة قطارات أسوان المتهالكة.

وأضاف الوزير، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “كل يوم”، على فضائية “on E”، مع الإعلامى عمرو أديب، أن مبنى محطة قطارات أسوان قديم حيث تم إنشاؤه منذ عام 1960، بالإضافة إلى مجموعة مبانى غير جيدة وغير منظمة، ومبنى المحطة به أجهزة تكييف وتليفونات وكابلات إنترنت عشوائية وكذلك الكهرباء، موضحًا أن المبنى الرئيسى للمحطة يحتاج تطويرًا.

وأشار الوزير، إلى أن العمل فى المحطة عبارة عن جزأين تحسين للموجود وتطوير شامل لتصبح محطة تستقبل السائحين، مردفًا: “لازم نهتم بأهالينا زى ما بنتهم بالسياحة”.

وشدد الوزير، على أنه بنهاية شهر يناير، يكون تم الانتهاء من محطة مثالية، مؤكدًا أنه تلقى تكليف بالنظر لمحطة الأقصر أيضًا لأنها محطة سياحية.