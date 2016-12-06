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ننشر أسماء الأطباء المتهمين في قضية الإتجار بالبشر

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ننشر أسماء الأطباء المتهمين في قضية الإتجار بالبشر ننشر أسماء الأطباء المتهمين في قضية الإتجار بالبشر

كشفت نيابة الأموال العامة عن أن محضر التحريات التى أعدته الرقابة الإدارية يشمل مجموعة من الأسماء للأطباء الذين شاركوا فى جريمة الإتجار بأعضاء البشر من أبرزهم :

الطبيب سمير مورس حنا – الطبيب سعد أحمد الباشا (نساء وتوليد)- طبيب أحمد رجب عبدالواحد (تخدير) – طبيب أيمن إبراهيم محمد القزاز- أحمد محمد – محمد على محمد شفيع – وائل فؤاد حسن – محمد حاتم عبدالحميد صبري – شريف إبراهيم أبو الحسن.

وشكلت نيابة الأموال العامة العليا، فريق من أعضاء النيابة، للتحقيق مع اعضاء أكبر شبكه دوليه للاتجار بالأعضاء البشريه، والتى تضم أساتذة جامعات و أطباء و أعضاء هيئة تمريض و أصحاب مراكز طبيه و وسطاء و سماسره مصريين وعرب يستغلون الظروف الاقتصاديه الصعبه لبعض المواطنين المصريين لشراء أعضائهم البشريه و بيعها بمبالغ ماليه كبيره.

كانت الأجهزة الأمنية تمكنت من ضبط عدد 25 متهمًا حتى الآن منهم أساتذة جامعات و أطباء و أعضاء هيئة تمريض و أصحاب مراكز طبيه و وسطاء و سماسره و بحوزتهم ملايين الدولارات و الجنيهات ومشغولات ذهبيه و كذلك بعض المستندات الخاصه بالواقعه و أجهزة الحاسب الالى المحمل عليها وقائع الاتجار.

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