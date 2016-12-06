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القبض على مستريحة بدمياط جمعت 10 ملايين جنيه من 14 شخصا بحجة توظيفها

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القبض على مستريحة بدمياط جمعت 10 ملايين جنيه من 14 شخصا بحجة توظيفها القبض على مستريحة بدمياط جمعت 10 ملايين جنيه من 14 شخصا بحجة توظيفها

>دمياط - عبده عبد البارى

ألقى ضباط مباحث الأموال العامة بدمياط القبض على "رشا.س" والمتهمة بالنصب على 14 شخصًا وجمعت منهم 10 ملايين جنيه بحجة توظيفها مقابل نسبة ربح لهم.

 

كانت بلاغات قد تعددت أمام الرائد محمد أنيس السعدنى رئيس مباحث الأموال العامة بدمياط، من عدد كبير من أهالى مدينة دمياط تضمنت جمع سيدة تدعى "رشا.س" مقيمة بقسم ثان دمياط منهم بحجة توظيفها والحصول على أرباح شهرية، إلا أنها خالفت وعودها ورفضت رد المبالغ وهربت بالأموال .

 

وتم استئذان النيابة العامة وتمكن رجال مباحث الأموال العامة من ضبط المتهمة، وبعرضها على نيابة بندر دمياط تم حبسها 4 أيام على ذمة التحقيقات.

 

 

 


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