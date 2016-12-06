رغم الانسحاب.. الزمالك يعلن قائمته لمواجهة أسوان

كتب أحمد توفيق

أعلن الجهاز الفني لفريق الزمالك بقيادة محمد حلمي عن قائمة الفريق التي سيخوض بها القلعة البيضاء مباراة أسوان المقبلة المقرر لها الخميس المقبل في إطار مباريات الجولة الرابعة عشر لمسابقة الدوري الممتاز، وذلك رغم إعلان الفريق تجميد مشاركته فى الدورى.

حراسة المرمى: أحمد الشناوي وعمر صلاح ومحمود عبد المنصف.

خط الدفاع: محمد ناصف وعلي جبر ومحمود حمدي وحسني فتحي وأسامه ابراهيم وشوقي السعيد ورمزي خالد.

خط الوسط: طارق حامد ومحمود دونجا وأحمد رفعت وصلاح ريكو ومحمد إبراهيم ومحمود شيكابالا وأيمن حفني.

خط الهجوم: باسم مرسي وأحمد جعفر وستانلي.

ويغيب عن الفريق كلا من محمد مجدي ومحمد مسعد وعلي فتحي ومصطفى فتحي وأحمد دويدار ومعروف يوسف ومايوكا للإصابة، وأحمد توفيق لظروف التجنيد، ومحمود جنش للانقطاع عن التدريبات وإسلام جمال وإبراهيم صلاح لأسباب فنية، ومن المقرر أن يتوجه الفريق إلى أسوان عصر الغد انتظاراًَ لقرار مرتضى منصور بخوض المباراة من عدمه.