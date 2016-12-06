‎أخبار الرياضة المصرية اليوم الثلاثاء 6 / 12 / 2016

كتب حسام الحاج

شهد الرياضة المصرية اليوم الثلاثاء 6/ 12 / 2016 العديد من الأخبار والأحداث الهامة والتى جاء فى مقدمتها قرارات اتحاد الكرة بخلاف مفاوضات الأهلى مع هداف يوفنتوس السابق ريتشموند بواكى.

اتحاد الكرة يجدد الثقة فى رضا البلتاجى

قرر اتحاد الكرة برئاسة هانى أبو ريدة، تجديد الثقة فى رضا البلتاجى رئيس لجنة الحكام، مع تكليف عصام عبد الفتاح بتقدير أخطاء الحكام، بالتنسيق مع البلتاجى. جاء القرار خلال الاجتماع الذى يعقده مسئولو الجبلاية، بعد إعلان نادى الزمالك رسميا الانسحاب من مسابقة الدورى، اعتراضًا على القرارات التحكيمية التى شهدتها مباراة الأهلى والمقاصة . يذكر أن نادى الزمالك أعلن الانسحاب من الدورى بعد القرارات التى اتخذها إبراهيم نور الدين خلال مباراة الأهلى والمقاصة من احتساب ركلة جزاء للأهلى وطرد أحد لاعبى الفريق الفيومى. مرتضى منصور داعيا مجلس الزمالك لاجتماع اليوم: لو مجبتش حق النادى همشى دعا مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادى الزمالك، أعضاء المجلس الأبيض لعقد جلسة ودية مساء اليوم الثلاثاء، للرد على قرار اتحاد الكرة برفض رحيل رضا البلتاجى رئيس لجنة الحكام، وهو أحد المطالب الأساسية للمجلس الأبيض للعدول عن قرار الانسحاب من الدورى. من جانبه، أكد مرتضى منصور فى تصريحات صحفية، أنه لن يتراجع على استرداد حقوق الزمالك ورحيل رضا البلتاجى وإيقاف إبراهيم نور الدين حكم مباراة الأهلى والمقاصة أمر نهائى لا رجعة فيه، قائلاً: "لو معرفتش أجيب حق النادى يبقى همشى".

بدأ النادي الأهلي في التحرك سريعا نحو التعاقد مع الدولي الغاني ريتشموند بواكي مهاجم نادي لاتينا الإيطالي (أحد أندية دوري الدرجة الأولى )، خلال فترة الانتقالات الشتوية يناير المقبل وتدعيم هجوم فريق الكرة الذى يعاني كثيرا في هذا المركز باعتراف المدير الفني حسام البدري.

سويلم: مرتضى منصور سيحضر اجتماع رؤساء الأندية غدا لحل أزمة الانسحاب

كشف ثروت سويلم المدير التنفيذى لاتحاد الكرة أن مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك سيحضر اجتماع الأندية غدا المقرر إقامته باتحاد الكرة فى حضور أندية الدورى الممتاز الـ 18 لحل أزمة الانسحاب.

بالصور.. الأهلى مع الأفريقى التونسى وأول أغسطس الأنجولى فى بطولة السلة

أقيمت مساء اليوم قرعة البطولة الأفريقية لكأس الأبطال لكرة السلة التي يستضيفها النادى الأهلي في الفترة من ٧ إلى ١٦ ديسمبر الجاري بالصالة المغطاة بالجزيرة بمشاركة 11 فريقا بخلاف الأهلى صاحب الأرض

مرتضى منصور بعد اعتذار "ميدو": "لما يمشى من دجلة هيبقى فى الزمالك

قدم مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك، الشكر إلى أحمد حسام ميدو المدير الفنى لوادى دجلة على اعتذاره فى تصريحات تليفزيونية للنادى الأبيض ومسئوليه وجماهيره عن التصريحات التى أدلى بها عقب مباراة الفريقين فى الجولة الـ12 بالدورى التى انتهت بالتعادل الإيجابى 1/1 قائلاً:"لما يمشى من دجلة أكيد هيكون فى الزمالك".

رئيس الأهلى يرفض التعليق على أزمة الانسحاب لدواع وطنية

رفض محمود طاهر رئيس الأهلي التعليق علي تلويح بعض الأندية بالانسحاب من بطولة الدوري العام على خلفية أخطاء التحكيم، ويعد أبرزها الزمالك والإسماعيلي.

دونجا يتعرض لحادث سير ويخوض مران فردى بالزمالك

تعرض محمود عبد العاطى دونجا لاعب وسط نادى الزمالك لحادث سير اليوم الثلاثاء، مما أدى لتخلفه عن حضور مران فريقه فى موعده، استعدادا لمواجهة أسوان بعد غد الخميس ضمن الأسبوع الـ14 لمسابقة الدورى الممتاز.

عبدالله السعيد يكتفى بـ"الجيم" بسبب الإجهاد ومران استشفائى للأساسيين

اكتفى عبد الله السعيد لاعب الأهلي، بتدريبات فى "الجيم" بسبب حالة الإجهاد، التى يعانى منها اللاعب بعد المشاركة فى لقاء المقاصة الأخير، والذى انتهى بفوز الأهلى بهدف نظيف.

معروف يوسف يغيب عن مران الزمالك

غاب معروف يوسف لاعب وسط الزمالك، عن مران فريقه الجماعية اليوم الثلاثاء، فى إطار استعدادات الأبيض لمواجهة أسوان، بعد غد الخميس، ضمن الأسبوع الـ 14 لمسابقة الدورى الممتاز.