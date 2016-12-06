«الصناعات الكيميائية»: تيسير إجراءات التراخيص تجذب الاستثمار الأجنبية لمصر

أكد شريف الجبلى، رئيس مجلس إدارة غرفة الصناعات الكيماوية، على أن تيسير إجراءات التراخيص ستعمل على جذب الإستثمارات الصناعية، جاء هذا خلال اجتماع مجلس إدارة غرفة الصناعات الكيماوية برئاسة الدكتور شريف الجبلى بحضور المهندس أحمد عبد الرازق رئيس هيئة التنمية الصناعية.

وطالبت الغرفة، بتحديد الأنشطة الصناعية التى ليس لها مخاطر ولا تحتاج إلى معاينة والتى تمثل حوالى 82%، من الشركات وإصدار تراخيص فورية لها على أن يتم مراجعتها أثناء تنفيذها للعملية الإنتاجية.

وأكد الجبلى، على ضرورة تحديد الصناعات التى لها احتياج فى الأسواق المصرية والتصدير وعدم الترخيص للصناعات التى لا نجد لها أسواق داخلية وخارجية، وشدد على ضرورة الاتجاه الى تصنيع الخامات المستوردة محليا لتقليل الفجوة بين الاستيراد والتصدير لتعميق تصنيع المنتج المحلى.

(أ.ش.أ)