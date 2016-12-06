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وزيرة الهجرة: التحويلات النقدية للمصريين بالخارج زادت بعد تعويم الجنيه

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وزيرة الهجرة: التحويلات النقدية للمصريين بالخارج زادت بعد تعويم الجنيه وزيرة الهجرة: التحويلات النقدية للمصريين بالخارج زادت بعد تعويم الجنيه

>كتب محمود راغب

قالت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، إن "حلمنا بعودة عقول المهاجرة بدأ يتحقق بتنظيم المؤتمر الوطنى الأول لعلماء مصر بالخارج "مصر تستطيع" المقرر إقامته ١٤ ديسمبر بالغردقة"، لافتة إلى أنه سيتم الإعلان عن الإعداد لقاعدة بيانات لعلماء مصر بالخارج.

وأضافت وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، خلال الندوة الثقافية التى ينظمها نادى روتارى القاهرة الجديدة، بأحد فنادق القاهرة برئاسة وجية شفيق، "التحويلات النقدية للمصريين بالخارج زادت بعد تعويم الجنية المصرى".

وأشارت وزيرة الهجرة إلى أن المؤتمر الوطنى الثانى لعلماء مصر بالخارج فى العام المقبل سيكون عن تطوير منظومة التعليم فى مصر بالاستعانة بخبراء التعليم من أبناء مصر بالخارج.


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