وزير الرياضة يشهد حفل تكريم أبطال العالم للإسكواش بنادي الجزيرة

شهد وزير الشباب والرياضة المهندس خالد عبد العزيز، اليوم، حفل تكريم أبطال العالم للاسكواش الذي أقامه نادي الجزيرة الرياضي، برئاسة اللواء عاصم عباس، وبحضور المهندس عاصم خليفة رئيس الاتحاد المصري للاسكواش، وعدد من رؤساء الأندية الرياضية، وأعضاء نادى الجزيرة.

وشمل التكريم كل من “نور الشربيني، ورنيم الوليلي، وأمنية عبد القوى، ونوران جوهر”، لحصولهم على بطولة العالم للفرق التي أقيمت مؤخرًا، في فرنسا، بالإضافة إلى تكريم اللاعب كريم عبد الجواد عضو نادي الجزيرة، والحائز على بطولات الأهرام ووادي دجلة وقطر، وصعوده إلى المركز الثاني في الترتيب العالمي للاسكواش، كما تم تكريم نهى عبد الوهاب، عضو النادي، بعد فوزها بعضوية اللجنة الفنية للاتحاد الدولي للجمباز.

وهنأ الوزير، الاتحاد المصري للاسكواش ولاعبات المنتخب الوطني لإحرازهن بطولة العالم للفرق بفرنسا، مبينًا أن التكريم يأتي بعد 48 ساعة على فوز المنتخب ببطولة العالم وهو ما أدى إلى رسم البسمة على وجوه المصريين، لافتًا إلى تربع مصر على عرش الاسكواش وتصدر اللاعبين المصريين التصنيف العالمي للاعبين رجال وسيدات.

(أ.ش.أ)