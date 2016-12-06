تيريزا ماى: تعاون جديد مع الخليج لتعزيز أمن الطيران

كتب محمد تهامى زكى

أكدت تيريزا ماى، رئيسة الوزراء البريطانية، أن أمن الخليج هو أمن بريطانيا، كاشفة عن تعاون جديد مع الخليج لتعزيز أمن الطيران، وخصوصًا من خلال العمل مع هذه الدول لتطبيق أنظمة أكثر فعالية للتدقيق الأمنى بالمسافرين، ومشاركة الخبرات لجعل تجنب الإرهابيين لكشفهم فى أى مطار بالمنطقة أكثر صعوبة.

وأوضحت تيريزا، فى تصريحات نقلها الحساب الرسمى للخارجية البريطانية على "تويتر"، خلال زيارتها للقوات البحرية الملكية البريطانية، فى قاعدة ميناء خليفة بن سلمان، شرقى البحرين، عن تشكيل فريق عمل مشترك "بريطانى-خليجى" حول مكافحة الإرهاب والأمن عموما، لتنمية التعاون القائم بشأن أمن الحدود، وجهود مكافحة تمويل الإرهابيين، وحماية البنية التحتية الوطنية الحيوية، مع تمويل مزيد من التدريب حول مكافحة الإرهاب مع شركاء فرديين فى الخليج، حيث من المزمع تنظيم أول ورشة عمل فى قطر الأسبوع المقبل".

وكشفت ماى، عن تعيين 3 خبراء بريطانيين مختصين بالمعلوماتية للمساعدة فى تنمية القدرات فى المؤسسات الخليجية، حيث من المتوقع زيارة هؤلاء الخبراء إلى المنطقة فى وقت لاحق من الشهر الحالى، بالإضافة إلى تكثيف التعاون لمواجهة التطرف العنيف، بما فى ذلك من خلال دعم جديد من مجلس التعاون الخليجى لخطط عمل وطنية لمنع ومواجهة التطرف العنيف.