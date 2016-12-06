أخبار عاجلة

الأخبار- اليوم ختام التصويت فى الإنتخابات التكميلية على مقعدي أبو كبير بالشرقية وتلا والشهداء -
الأخبار - وزير التموين : الإنتهاء من تنقية البطاقات التموينية يوليو المقبل -
أسامة هيكل: لم أتدخل في اختيار رؤساء الهيئات الاعلامية -
الحكومة: 18 ألف مواطن طلبوا بتحديث بيانات بطاقاتهم التموينية -
السجن 15 عامًا لمغتصب الطفلة المعاقة في الشرقية -
الأخبار - لافروف خلال إجتماع مع تيلرسون : من المهم ألا تتكرر الضربات الأمريكية فى سوريا -
بعد ارتفاع أسعار اللحوم والأسماك والدواجن اليوم.. البروتين حلم المواطن المستحيل -
محافظ الشرقية: الانتخابات التكميلية تسير بـ«هدوء» -
محافظ سوهاج يوافق على بناء الكنيسة الرسولية بـ«الغريزات» -
التخطيط: تراجع معدل النمو خلال العام الحالي بسبب التضخم والتعويم -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

تيريزا ماى: تعاون جديد مع الخليج لتعزيز أمن الطيران

Google+ Print
تيريزا ماى: تعاون جديد مع الخليج لتعزيز أمن الطيران تيريزا ماى: تعاون جديد مع الخليج لتعزيز أمن الطيران

>كتب محمد تهامى زكى

أكدت تيريزا ماى، رئيسة الوزراء البريطانية، أن أمن الخليج هو أمن بريطانيا، كاشفة عن تعاون جديد مع الخليج لتعزيز أمن الطيران، وخصوصًا من خلال العمل مع هذه الدول لتطبيق أنظمة أكثر فعالية للتدقيق الأمنى بالمسافرين، ومشاركة الخبرات لجعل تجنب الإرهابيين لكشفهم فى أى مطار بالمنطقة أكثر صعوبة.

 

وأوضحت تيريزا، فى تصريحات نقلها الحساب الرسمى للخارجية البريطانية على "تويتر"، خلال زيارتها للقوات البحرية الملكية البريطانية، فى قاعدة ميناء خليفة بن سلمان، شرقى البحرين، عن تشكيل فريق عمل مشترك "بريطانى-خليجى" حول مكافحة الإرهاب والأمن عموما، لتنمية التعاون القائم بشأن أمن الحدود، وجهود مكافحة تمويل الإرهابيين، وحماية البنية التحتية الوطنية الحيوية، مع تمويل مزيد من التدريب حول مكافحة الإرهاب مع شركاء فرديين فى الخليج، حيث من المزمع تنظيم أول ورشة عمل فى قطر الأسبوع المقبل".

 

وكشفت ماى، عن تعيين 3 خبراء بريطانيين مختصين بالمعلوماتية للمساعدة فى تنمية القدرات فى المؤسسات الخليجية، حيث من المتوقع زيارة هؤلاء الخبراء إلى المنطقة فى وقت لاحق من الشهر الحالى، بالإضافة إلى تكثيف التعاون لمواجهة التطرف العنيف، بما فى ذلك من خلال دعم جديد من مجلس التعاون الخليجى لخطط عمل وطنية لمنع ومواجهة التطرف العنيف.

 


>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365