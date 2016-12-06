«المشدد» لـ 22 متهمًا غيابيًا في أحداث شغب بالمنيا

قضت محكمة جنايات المنيا، برئاسة المستشار أحمدعبد الوهاب، اليوم، بمعاقبة 22 متهمًا غيابيًا بالسجن المشدد 7 سنوات لكل منهم، وغرامة قدرها 1000 جنيه لكل منهم، وذلك لتورطهم فى أحداث عنف وشغب بالمنيا.

وقال الدفاع عن المتهمين، إن المحكمة اطلعت على الأحراز المرفقة بأوراق القضية التى أحالتها النيابة العامة للجنايات، مطلع العام الماضى، بتهمة التظاهر وأحداث الشغب فى يوم إحياء الذكرى الثالثة لثورة 25 يناير بدائرة بندر المنيا، والتحريض على العنف وإثارة الشغب.

وكانت أجهزة الأمن بالمنيا، قد ألقت القبض على المتهمين فى شهر فبراير عام 2014، وإحالتهم إلى جهات التحقيق والتى أمرت بإخلاء سبيلهم على ذمة القضية بضمان مالى قدره 5 آلاف جنيه لكل منهم.

(أ.ش.أ)