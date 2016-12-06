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انقطاع مياه الشرب بدمياط الجديدة بسبب كسر الخط الرئيسى

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انقطاع مياه الشرب بدمياط الجديدة بسبب كسر الخط الرئيسى انقطاع مياه الشرب بدمياط الجديدة بسبب كسر الخط الرئيسى

>دمياط - عبده عبد البارى

تعرض خط مياه الشرب الرئيسى بالحى الثانى المجاورة الرابعة بمدينة دمياط الجديدة للكسر ما تسبب فى انقطاع المياه عن المنطقة منذ ظهر اليوم وحتى الآن، وتسبب الانقطاع إلى توقف العمل فى بعض المحلات والمطاعم والكافيهات، كما اشتكت ربات المنازل من عدم وجود مياه لتحضير الغذاء أو الغسيل.


> من جانبه أرجع المهندس علاء منيع رئيس جهاز مدينة دمياط الجديدة انقطاع مياه الشرب لوجود كسر فى خط مياه الشرب الرئيسى "400 مم" بشارع الكفراوى ظهر اليوم، مؤكدا أن فرق الصيانة تعمل على إصلاح الكسر من حينها. وأكد منيع أنه سيتم الانتهاء من إصلاح الخط وستعود المياه إلى طبيعتها مساء اليوم.

 


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