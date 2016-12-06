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مكالمة بين "ميدو" وأحمد مرتضى بعد اعتذاره لجمهور الزمالك

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مكالمة بين "ميدو" وأحمد مرتضى بعد اعتذاره لجمهور الزمالك مكالمة بين "ميدو" وأحمد مرتضى بعد اعتذاره لجمهور الزمالك

>كتب عمرو جاب الله

أجرى أحمد حسام "ميدو" المدير الفنى لوادى دجلة، مكالمة هاتفية بأحمد مرتضى منصور عضو مجلس إدارة الزمالك، للاطمئنان على صحته، حيث يتواجد عضو مجلس إدارة قلعة ميت عقبة فى أحد مستشفيات المهندسين بعد إصابته بجلطة فى القدم.

وحرص ميدو على الاطمئنان على أحمد مرتضى منصور هاتفياً، بعدما نشر فى وقت سابق تغريدة يتمنى فيها الشفاء العاجل له وكان ميدو قد اعتذر فى تصريحات تليفزيونية لمسئولى نادى الزمالك وعلى رأسهم مرتضى منصور رئيس النادى، وجمهور الأبيض، عن التصريحات التى أدلى بها عقب مباراة الزمالك ودجلة فى الجولة الـ 12 بالدورى الممتاز.


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