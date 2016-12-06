حسام حسن: حزين بسبب الحرب على الحكام.. وأساندهم بكل قوة

كتب أحمد طارق

أعرب حسام حسن، المدير الفنى لفريق المصرى البورسعيدى، عن حزنه الشديد بسبب الحرب والضغوط الملقاة على عاتق الحكام فى الوقت الحالى، مشيراً إلى أنه من أشد المؤيدين للحكام، رغم الضرر الذى وقع عليه فى بعض الأحيان جراء أخطائهم.

أضاف حسام حسن، خلال تصريحاته لبرنامج "خاص مع سيف" عبر شاشة "on sport" : "نساند رئيس اتحاد الكرة، ورئيس لجنة الحكام، وعلى قدر غضبى بسبب بعض الأخطاء التحكيمية، إلا أننى مساند للحكام جداً، وحزين على الضغوط الواقعة على عاتقهم، وأرجوا أن نساندهم، ونساعدهم ويساعدوا أنفسهم".

تابع المدير الفنى للمصرى البورسعيدى: "الموضوع فيه مصالح شخصية، وإحنا أكثر الاندية المضرورة من الأخطاء التحكيمية، ورغم ذلك من اشد المساندين للحكام".