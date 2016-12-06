أخبار عاجلة

الأخبار- اليوم ختام التصويت فى الإنتخابات التكميلية على مقعدي أبو كبير بالشرقية وتلا والشهداء -
الأخبار - وزير التموين : الإنتهاء من تنقية البطاقات التموينية يوليو المقبل -
أسامة هيكل: لم أتدخل في اختيار رؤساء الهيئات الاعلامية -
الحكومة: 18 ألف مواطن طلبوا بتحديث بيانات بطاقاتهم التموينية -
السجن 15 عامًا لمغتصب الطفلة المعاقة في الشرقية -
الأخبار - لافروف خلال إجتماع مع تيلرسون : من المهم ألا تتكرر الضربات الأمريكية فى سوريا -
بعد ارتفاع أسعار اللحوم والأسماك والدواجن اليوم.. البروتين حلم المواطن المستحيل -
محافظ الشرقية: الانتخابات التكميلية تسير بـ«هدوء» -
محافظ سوهاج يوافق على بناء الكنيسة الرسولية بـ«الغريزات» -
التخطيط: تراجع معدل النمو خلال العام الحالي بسبب التضخم والتعويم -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. أونا

«الصحة»: أساتذة بجامعتى القاهرة وعين شمس متورطون بالإتجار بالأعضاء البشرية

Google+ Print
«الصحة»: أساتذة بجامعتى القاهرة وعين شمس متورطون بالإتجار بالأعضاء البشرية «الصحة»: أساتذة بجامعتى القاهرة وعين شمس متورطون بالإتجار بالأعضاء البشرية

خالد مجاهد المتحدث باسم وزارة الصحة

أشاد الدكتور خالد مجاهد، المتحدث باسم وزارة الصحة، بالحملة الرقابة الإدارية التى شنتها، فجر اليوم، وتمكنت من ضبط أكبر للإتجار فى الأعضاء البشرية، مشيرًا إلى مداهمة الحملة لبعض المستشفيات الخاصة، حيث تبين وجود عدد منها مرخص وآخر غير مرخص.

وأكد مجاهد، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “على هوى ”، والمذاع على فضائية “النهار one “، أن حملة الرقابة الإدارية أسفرت عن القبض على أكثر من 40 شخصًا منهم أطباء وتمريض وسماسرة ومرضى مشتركين فى الإتجار بالأعضاء البشرية، مشيرًا إلى تشميع كافة المنشآت التى تم مداهمتها بالشمع الأحمر، وإيقاف الأطباء عن العمل لحين انتهاء التحقيقات بالنيابة.

وأوضح مجاهد، أن بعض المتورطين فى القضية أساتذة جامعيين بجامعتى القاهرة وعين شمس، والبعض الآخر من مستشفيات أحمد ماهر ومعهد الكلى، وأخرى تابعة لوزارة الصحة، مشيرًا إلى إيقاف الأطباء التابعين لوزارة الصحة من قبل الوزير أحمد عماد لحين الانتهاء من التحقيقات فى النيابة، أما الأطباء الجامعيين فالتصرف معهم من قبل الجامعة التى يتبعوها.

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
المالية: الاتحاد الأوروبي جدد دعمه لبرنامج الإصلاح الاقتصادي في مصر

المالية: الاتحاد الأوروبي جدد دعمه لبرنامج الإصلاح الاقتصادي في مصر

حبس هولندي 4 أيام بتهمة جلب "الماريجوانا" لمصر عبر مطار القاهرة

حبس هولندي 4 أيام بتهمة جلب "الماريجوانا" لمصر عبر مطار القاهرة

الكشف عن حجم المصروفات العامة المستهدفة خلال العام المقبل

الكشف عن حجم المصروفات العامة المستهدفة خلال العام المقبل

بالصور- أشهر ''اليهود'' في السينما المصرية.. إحداهم اُتهمت بالمشاركة في اغتيال عالمة مصرية

بالصور- أشهر ''اليهود'' في السينما المصرية.. إحداهم اُتهمت بالمشاركة في اغتيال عالمة مصرية