أخبار عاجلة

الأخبار- اليوم ختام التصويت فى الإنتخابات التكميلية على مقعدي أبو كبير بالشرقية وتلا والشهداء -
الأخبار - وزير التموين : الإنتهاء من تنقية البطاقات التموينية يوليو المقبل -
أسامة هيكل: لم أتدخل في اختيار رؤساء الهيئات الاعلامية -
الحكومة: 18 ألف مواطن طلبوا بتحديث بيانات بطاقاتهم التموينية -
السجن 15 عامًا لمغتصب الطفلة المعاقة في الشرقية -
الأخبار - لافروف خلال إجتماع مع تيلرسون : من المهم ألا تتكرر الضربات الأمريكية فى سوريا -
بعد ارتفاع أسعار اللحوم والأسماك والدواجن اليوم.. البروتين حلم المواطن المستحيل -
محافظ الشرقية: الانتخابات التكميلية تسير بـ«هدوء» -
محافظ سوهاج يوافق على بناء الكنيسة الرسولية بـ«الغريزات» -
التخطيط: تراجع معدل النمو خلال العام الحالي بسبب التضخم والتعويم -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. أونا

«ميركل» تؤيد حظر النقاب فى بلادها داخل إطار قانونى

Google+ Print
«ميركل» تؤيد حظر النقاب فى بلادها داخل إطار قانونى «ميركل» تؤيد حظر النقاب فى بلادها داخل إطار قانونى

ميركل

أبدت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل تأييدها لفرض حظر على إرتداء النقاب، في ألمانيا، طالما كان ذلك ممكنًا من الناحية القانونية.

وأوضحت ميركل، والتي كانت تتحدث خلال لقاء مع قيادات حزبها، اليوم، “أنه وفقًا للعرف و للثقافة الألمانية فإنه من غير المسموح للنساء بتغطية وجوههن”.

وقد قوبلت دعوة ميركل فى هذا الخصوص بتصفيق من الحاضرين من كوادر حزبها المسيحي الديمقراطي، والذي يسعى لحظر النقاب ويخاصة في أماكن مثل المواصلات العامة والمدارس والمحاكم والشرطة.

وانتقدت المستشارة الألمانية، والتى أعيد انتخابها، اليوم، لترأس الحزب للمرة التاسعة، تزايد النبرة العدوانية وما وصفته برسائل الكراهية التى تظهر في وسائل التواصل الإجتماعي فى ألمانيا، مطالبة بالاحترام المتبادل بين رواد الإنترنت، الذين قالت “إن بعضهم يتخلى عن جميع القيود والضوابط على نحو لم أكن أتخيله”.

(أ.ش.أ)

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا