«ميركل» تؤيد حظر النقاب فى بلادها داخل إطار قانونى

أبدت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل تأييدها لفرض حظر على إرتداء النقاب، في ألمانيا، طالما كان ذلك ممكنًا من الناحية القانونية.

وأوضحت ميركل، والتي كانت تتحدث خلال لقاء مع قيادات حزبها، اليوم، “أنه وفقًا للعرف و للثقافة الألمانية فإنه من غير المسموح للنساء بتغطية وجوههن”.

وقد قوبلت دعوة ميركل فى هذا الخصوص بتصفيق من الحاضرين من كوادر حزبها المسيحي الديمقراطي، والذي يسعى لحظر النقاب ويخاصة في أماكن مثل المواصلات العامة والمدارس والمحاكم والشرطة.

وانتقدت المستشارة الألمانية، والتى أعيد انتخابها، اليوم، لترأس الحزب للمرة التاسعة، تزايد النبرة العدوانية وما وصفته برسائل الكراهية التى تظهر في وسائل التواصل الإجتماعي فى ألمانيا، مطالبة بالاحترام المتبادل بين رواد الإنترنت، الذين قالت “إن بعضهم يتخلى عن جميع القيود والضوابط على نحو لم أكن أتخيله”.

(أ.ش.أ)