مجهولون يطلقون النار على مساعد شرطة لسرقته أثناء ذهابه لعمله بالشرقية

الشرقية - فتحية الديب

أصاب مجهولون منذ قليل، مساعد شرطة بمديرية أمن الشرقية، أثناء توجه لعمله، لسرقة دراجته البخارية، وتم نقله لمستشفى القنايات، وتم إخطار نيابة مركز الزقازيق للتحقيق بإشراف المستشار الدكتور ياسر إبراهيم هندى المحامى العام لنيابات جنوب الشرقية.

تلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن الشرقية، إخطارا من مأمور مركز شرطة الزقازيق، يفيد أثناء توجه "طارق ف م" مساعد شرطة بشرطة النجدة، لعمله، قام مجهولون بإطلاق أعيرة نارية، نحوه ناحية لسرقة الدراجة البخارية وهاتفه المحمول، وتمكن عدد من الأهالى من مطاردتهم واستعادة الدراجة البخارية لكن تمكن الجناة من سرقة الهاتف المحمول.