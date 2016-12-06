أهالى قرية بالشرقية يضبطون شخصين أثناء ذبحهما حمارا

الشرقية - فتحية الديب

ضبط العشرات من أهالى قرية العباسة التابعة لمركز أبو حماد بالشرقية، مساء اليوم، شخصين أثناء قيامهما بذبح حمار، وتم التحفظ عليهما وإخطار الشرطة التى أخطرت نيابة أبو حماد للتحقيق بإشراف المستشار الدكتور ياسر إبراهيم هندى المحامى العام لنيابات جنوب الشرقية.

تلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن الشرقية، إخطار من اللواء هشام خطاب مدير البحث الجنائى، يفيد قيام عدد من الأهالى بضبط شخصين من قرية إكياد التابعة لمركز فاقوس، أثناء قيامهما بسلخ حمار بناحية قرية العباسة، وكشفت التحريات الأولية قيامهما بشراء الحمير وذبحها لبيع جلودها، وجارٍ تحرير محضر بالواقعة.