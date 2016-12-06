نصائح ديكور لغرف النوم الضيقة

إن الاستعانة بالأثاث متعدّد الوظائف، يمثّل الخيار الأكثر اعتمادًا في الشقق الحديثة ذات المساحات المحدودة، خصوصًا في غرف النوم، بالإضافة إلى تطبيق نصائح مهندسة الديكور بدور بنت حمد بن سعيدان* الآتية:

| من الممكن الاستفادة من السرير لغرض التخزين أيضًا، وذلك من خلال نصائح الديكور الآتية: تزويد أسفل ساحة السرير بالأدراج، أو رفع قاعدته لتخزين الأغراض في داخله بطريقة عمليّة، من دون التسبّب بالفوضى في الغرفة. بالإضافة إلى ذلك، يمكن اختيار السرير الذي يتحوّل إلى أريكة عند الحاجة، فتتحوّل الغرفة إلى مساحةٍ للجلوس.

| لتخزين الملابس، يمكن تثبيت الخزائن على الجدار، الذي يحوي باب الغرفة، لتكتمل وحدات التخزين فوق هذا الأخير.

| لمساحة تخزين إضافيّة، يمكن تثبيت وحدات التخزين، التي لا يتعدّى حجمها الأربعين سنتيمترًا، إلى يمين ويسار السرير، كما فوقه.

| يمكن أن تكون طاولة المكتب امتدادًا للخزانة، ومزوّدة بسطح لا يتعدّى المتر. ويعلو سطح المكتب، رفّان لوضع الكتب عليهما، أو يمكن أن تكون طاولة المكتب عبارة عن طاولة جانبيّة مغلقة، وتُفتح عند الحاجة لاستعمالها.

| عند الحاجة لطاولة، يمكن ثتبيت واحدة مغلقة أسفل النافذة، لتُفتح عند الحاجة.

نصائح بالجملة

| يُستحسن اختيار الألوان الفاتحة، خصوصًا الأبيض المضيء الذي يضفي شعورًا بالاتساع في المساحات الضيّقة، مع تجنّب المبالغة في تزيين هذه الغرفة.

| يُفضّل الاستعانة بالستائر الخفيفة، كالـ"فوال" مثلًا، باللون الأبيض أو بتدرّجات الألوان الفاتحة المعتمدة في الغرفة، بهدف السماح بدخول أكبر كمّ من الضوء الطبيعي، كما اختيار الأرضيّات السادة المصنوعة من الـ"سيراميك" أو الـ"باركيه".

| من الضروري تجنّب المبالغة في توزيع الـ"اكسسوارات"، مع الاكتفاء بتوزيعها على الأسطح الثابتة، كالطاولات الجانبيّة للسرير وطاولة التسريح والرفوف المثبتة على الجدران. من جهة ثانية، تتطلّب الإضاءة أن تكون وفيرة في هذه الغرفة، على أن تشمل الإضاءة المباشرة (الثريا) والجانبيّة (المصابيح والأباجورات) وووحدات الإنارة المخفية المثبتة في السقف.

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