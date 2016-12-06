ميركل تفوز بزعامة حزبها للمرة التاسعة

أعيد انتخاب المستشارة الألمانية، إنجيلا ميركل، رئيسة لحزبها الاتحاد الديمقراطي المسيحي، الثلاثاء، بأغلبية ساحقة.

وبحسب ما ذكرت صحيفة “لوموند” الفرنسية، فإن ميركل حصلت على 89.5 في المئة من الأصوات في مؤتمر الحزب بمدينة إيسن، غربي ألمانيا.

وترشحت ميركل التي توصف بالمرأة الحديدية، لرئاسة حزبها، دون منافس، ونجحت في الوصول إلى زعامته للمرة التاسعة.

ويرتقب أن تقود ميركل حملة حزبها للعودة إلى منصب المستشارة في انتخابات ألمانيا سنة 2017، وسط تعالي الانتقادات لسياستها تجاه اللاجئين.

وكانت ميركل قد انتخبت رئيسة لحزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي، سنة 2014، بـ96.7 في المئة من الأصوات.