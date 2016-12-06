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تأجيل محاكمة 89 متهماً بـ"الخلايا العنقودية" بالإسماعيلية لـ 3 يناير

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تأجيل محاكمة 89 متهماً بـ"الخلايا العنقودية" بالإسماعيلية لـ 3 يناير تأجيل محاكمة 89 متهماً بـ"الخلايا العنقودية" بالإسماعيلية لـ 3 يناير

>كتب محمد عوض

قررت محكمة جنايات الإسماعيلية تأجيل نظر محاكمة 89 متهماً من شباب جماعة الإخوان المسلمين متورطين فى حرق سيارات شرطة وخاصة برجال القضاء بالإسماعيلية لجلسة 3 يناير المقبل، لسماع الشهود. 

ونظرت المحكمة اليوم برئاسة بلال أبو السعود عضوية المستشارين شريف بركات ووائل شعبان بامانة سر هيثم عمران، القضية المعروفة باسم "الخلايا العنقودية "برقم 4277 لسنة 2014، ويواجة المتهمين تهم حرق حافلات  للنقل العام بموقف السيارات وسيارات  خاصة وشرطية أمام  منازل ضباط وقضاة.

ويحاكم المتهمون على الإنضمام لجماعة مخالفة للقانون والاعتداء على الحريات الشخصية  والتخريب والعنف تحت مسمى حركات "مجاهدون - ولع - جيفارا- مجهولون" وشاركوا في إضرام النيران بعدد من السيارات الخاصة لرجال الشرطة والقضاء ومقهى في منطقة ميدان الممر خلال الفترة من أغسطس 2013 حتى أول يناير من العام الجاري كما حازوا على أسلحة ومفرقعات ومولتوف مواد مشتعلة وكاميرات تصوير .

 

 


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