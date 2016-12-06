ضبط راكب مصرى حاول تهريب 6 قطع حشيش مخدر اثناء سفره إلى الأردن

كتب أحمد حمادة

ضبطت إدارة تأمين الركاب بمطار القاهرة برئاسة العميد أيمن علي، راكباً مصرياً حاول السفر بكمية من مخدر الحشيش لدي إنهاء إجراءات سفره الي الأردن.

وقالت مصادر أمنية بمطار القاهرة، إنه عند انهاء إجراءات ركاب الطائرة الأردنية المتجهة الي عمان، اشتبه أفراد سلطات إدارة التأمين في راكب مصري وبتفتيش حقائبه عثر على كمية من مخدر الحشيش" 6 قطع" حاول تهريبها فى طيات ملابسه.

وأمر اللواء فهمي مجاهد، مساعد وزير الداخلية لأمن مطار القاهرة الدولي باتخاذ الإجراءات الأمنية تجاه الراكب وإحالته للجهات المختصة لمباشرة التحقيقات.