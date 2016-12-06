أخبار عاجلة

الأخبار- اليوم ختام التصويت فى الإنتخابات التكميلية على مقعدي أبو كبير بالشرقية وتلا والشهداء -
الأخبار - وزير التموين : الإنتهاء من تنقية البطاقات التموينية يوليو المقبل -
أسامة هيكل: لم أتدخل في اختيار رؤساء الهيئات الاعلامية -
الحكومة: 18 ألف مواطن طلبوا بتحديث بيانات بطاقاتهم التموينية -
السجن 15 عامًا لمغتصب الطفلة المعاقة في الشرقية -
الأخبار - لافروف خلال إجتماع مع تيلرسون : من المهم ألا تتكرر الضربات الأمريكية فى سوريا -
بعد ارتفاع أسعار اللحوم والأسماك والدواجن اليوم.. البروتين حلم المواطن المستحيل -
محافظ الشرقية: الانتخابات التكميلية تسير بـ«هدوء» -
محافظ سوهاج يوافق على بناء الكنيسة الرسولية بـ«الغريزات» -
التخطيط: تراجع معدل النمو خلال العام الحالي بسبب التضخم والتعويم -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

ضبط راكب مصرى حاول تهريب 6 قطع حشيش مخدر اثناء سفره إلى الأردن

Google+ Print
ضبط راكب مصرى حاول تهريب 6 قطع حشيش مخدر اثناء سفره إلى الأردن ضبط راكب مصرى حاول تهريب 6 قطع حشيش مخدر اثناء سفره إلى الأردن

>كتب أحمد حمادة

 

 

ضبطت إدارة تأمين الركاب بمطار القاهرة برئاسة العميد أيمن علي، راكباً مصرياً حاول السفر بكمية من مخدر الحشيش لدي إنهاء إجراءات سفره الي الأردن.

 

وقالت مصادر أمنية بمطار القاهرة، إنه عند انهاء إجراءات ركاب الطائرة الأردنية المتجهة الي عمان، اشتبه أفراد سلطات إدارة التأمين في راكب مصري وبتفتيش حقائبه عثر على كمية من مخدر الحشيش" 6 قطع" حاول تهريبها فى طيات ملابسه.

 

وأمر اللواء فهمي مجاهد، مساعد وزير الداخلية لأمن مطار القاهرة الدولي باتخاذ الإجراءات الأمنية تجاه الراكب وإحالته للجهات المختصة لمباشرة التحقيقات.

 

 


>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365