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حبس خادمة مروة هشام بركات بتهمة سرقة "لاب توب" من شقتها بعين شمس

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حبس خادمة مروة هشام بركات بتهمة سرقة "لاب توب" من شقتها بعين شمس حبس خادمة مروة هشام بركات بتهمة سرقة "لاب توب" من شقتها بعين شمس

>كتب كريم صبحى

أمرت نيابة عين عين شمس، بحبس  خادمة المستشارة مروة هشام بركات، 4 أيام على ذمة التحقيقات، عقب اتهامها بسرقة لاب توب من شقتها فى عين شمس.

كانت أجهزة الأمن بالقاهرة، ألقت القبض على خادمة مروة هشام بركات، بمنطقة عين شمس، لاتهامها بسرقة لاب توب من داخل الشقة.

وكانت المستشارة مروة هشام بركات، قد أبلغت بتعرضها لسرقة لاب توب من داخل شقتها، وتوصلت التحريات إلى أن وراء الواقعة خادمتها "داليا. خ" 30 سنة، وتم القبض عليها.

اعترفت المتهمة أمام رجال المباحث بسرقة اللاب توب، وإخفائه فى أثاث منزل المستشارة مروة هشام بركات، وتحرر محضرا بالواقعة.


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