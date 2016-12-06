حبس رئيس مرور أبو كبير السابق بالشرقية 4 أيام بتهمة التزوير

الشرقية- فتحية الديب

أمر محمد علاء الدين حرز، مدير نيابة أبوكبير بالشرقية، بإشراف المستشار وليد جمال المحامي العام لنيابات شمال الشرقية، مساء اليوم الثلاثاء، حبس رئيس وحدة مرور أبوكبير السابق، أربعة أيام بتهمة التزوير والتربح .

كشفت تحريات مصلحة الأمن العام، قيام الرائد " ع م" رئيس وحدة مرور أبوكبير، سابقا بالتزوير في العديد من المحررات الرسمية والتربح من الغير، وذلك في القضية رقم 4626 إداري أبوكبير لسنة 2016 .

ووجهت النيابة العامة له، تهمة التربح والإضرار العمد بالمال العام، إذ أكدت التحريات صحة الواقعة، وتبين أن الضابط تم نقله من عمله بوحدة مرور أبوكبير، منذ عدة أشهر، ونقله للعمل بشرطة الترحيلات بالمديرية، بعد ثبوت تورطه في قضايا تزوير وإضرار بالمال العام.