أخبار عاجلة

الأخبار- اليوم ختام التصويت فى الإنتخابات التكميلية على مقعدي أبو كبير بالشرقية وتلا والشهداء -
الأخبار - وزير التموين : الإنتهاء من تنقية البطاقات التموينية يوليو المقبل -
أسامة هيكل: لم أتدخل في اختيار رؤساء الهيئات الاعلامية -
الحكومة: 18 ألف مواطن طلبوا بتحديث بيانات بطاقاتهم التموينية -
السجن 15 عامًا لمغتصب الطفلة المعاقة في الشرقية -
الأخبار - لافروف خلال إجتماع مع تيلرسون : من المهم ألا تتكرر الضربات الأمريكية فى سوريا -
بعد ارتفاع أسعار اللحوم والأسماك والدواجن اليوم.. البروتين حلم المواطن المستحيل -
محافظ الشرقية: الانتخابات التكميلية تسير بـ«هدوء» -
محافظ سوهاج يوافق على بناء الكنيسة الرسولية بـ«الغريزات» -
التخطيط: تراجع معدل النمو خلال العام الحالي بسبب التضخم والتعويم -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

حبس رئيس مرور أبو كبير السابق بالشرقية 4 أيام بتهمة التزوير

Google+ Print
حبس رئيس مرور أبو كبير السابق بالشرقية 4 أيام بتهمة التزوير حبس رئيس مرور أبو كبير السابق بالشرقية 4 أيام بتهمة التزوير

>الشرقية- فتحية الديب

أمر محمد علاء الدين حرز، مدير نيابة أبوكبير بالشرقية، بإشراف المستشار وليد جمال المحامي العام لنيابات شمال الشرقية، مساء اليوم الثلاثاء، حبس رئيس وحدة مرور أبوكبير السابق، أربعة أيام بتهمة التزوير والتربح .

 

 كشفت تحريات مصلحة الأمن العام، قيام  الرائد " ع م" رئيس وحدة مرور أبوكبير، سابقا بالتزوير في العديد من المحررات الرسمية والتربح من الغير، وذلك في القضية رقم 4626 إداري أبوكبير لسنة 2016 .

ووجهت النيابة العامة له، تهمة التربح والإضرار العمد بالمال العام، إذ أكدت التحريات صحة الواقعة، وتبين أن الضابط تم نقله من عمله بوحدة مرور أبوكبير، منذ عدة أشهر، ونقله للعمل بشرطة الترحيلات بالمديرية، بعد ثبوت تورطه في قضايا تزوير وإضرار بالمال العام.

 

 


>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365