النيابة تحبس سمسار هجرة غير شرعية 4 أيام بالإسكندرية

الإسكندرية - هناء أبو العز

قررت نيابة الدخيلة حبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيقات بعد اتهامه بتجميع الشباب راغبى السفر إلى أوروبا بطريقة غير شرعية باستخدام إحدى المراكب غير الآمنة.

وردت معلومات لضباط قسم مكافحة جرائم الأموال العامة مفادها قيام "ا.ر" 19 سنة عاطل شهرته "أحمد كعبورة" مقيم دائرة قسم الدخيلة بمزاولة نشاط واسع النطاق فى مجال تنظيم رحلات الهجرة غير الشرعية بين أوساط الشباب راغبى السفر للعمل بدولتى "إيطاليا – اليونان" وتسفيرهم عن طريق البحر باستخدام إحدى العائمات غير الآمنة وغير المعدة لنقل الركاب نظير حصوله على مبالغ مالية تراوحت ما بين 20 ألف جنيه إلى 35 ألفا من كل منهم، متخذاً من منطقة المكس دائرة قسم الدخيلة مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامى.

توصلت التحريات إلى صحة الواقعة وقيام المتحرى عنه باستقبال وإيواء الشباب راغبى الهجرة غير الشرعية وتسكينهم بوحدات بمنطقة المكس دائرة قسم شرطة الدخيلة، تمهيداً لنقلهم باستخدام زوارق صغيرة إلى إحدى العائمات السابق إعدادها، وتسفيرهم عن طريق البحر من أحد الشواطئ بمنطقة الدخيلة.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه وبمواجهته اعترف، وتحرر المحضر جنح قسم شرطة الدخيلة وجارى العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.