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مباحث أولاد صقر تضبط عاطلا بحوزته بندقية خرطوش وبانجو قبل ترويجه

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مباحث أولاد صقر تضبط عاطلا بحوزته بندقية خرطوش وبانجو قبل ترويجه مباحث أولاد صقر تضبط عاطلا بحوزته بندقية خرطوش وبانجو قبل ترويجه

الثلاثاء، 06 ديسمبر 2016 08:52 م

>الشرقية- فتحية الديب

ألقى ضباط مباحث مركز شرطة أولاد صقر بالشرقية، اليوم، القبض على عاطل بحوزته بندقية خرطوش و10 لفافات بانجو قبل ترويجها، وأخطرت نيابة أولاد صقر للتحقيق برئاسة عمرو سيف مدير النيابة وبإشراف المستشار وليد جمال المحامى العام لنيابات شمال الشرقية.

 

تلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن الشرقية، إخطارًا من العميد ياسر أمان مأمور مركز شرطة أولاد صقر، يفيد بقيام الملازم أول أحمد عربى معاون مباحث المركز، برئاسة النقيب مصطفى بليغ رئيس المباحث، بناء على معلومات سرية من ضبط "محمد.ع.ن" بحوزته بندقية خرطوش و3 طلقات و10 لفافات من مخدر البانجو، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 15702 جنح المركز، وجار العرض على النيابة العامة.


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