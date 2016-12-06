"الصحة": أساتذة بجامعتى القاهرة وعين شمس متورطون الإتجار بالأعضاء البشرية

كتب إبراهيم حسان

أثنى الدكتور خالد مجاهد، المتحدث باسم وزارة الصحة، على حملة الرقابة الإدارية التى شنتها فجر اليوم الثلاثاء، وتمكنت خلالها من ضبط أكبر شبكة للإتجار فى الأعضاء البشرية، مشيرًا إلى مداهمة الحملة لبعض المستشفيات الخاصة، حيث تبين وجود عدد منها مرخص وآخر غير مرخص.

وأكد "مجاهد" خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "على هوى مصر"، الذى يذاع على فضائية "النهار one "، أن حملة الرقابة الإدارية أسفرت عن القبض على أكثر من 40 شخصًا منهم أطباء وتمريض وسماسرة ومرضى مشتركين فى الإتجار بالأعضاء البشرية، مشيرًا إلى تشميع كافة المنشآت التى تم مداهمتها بالشمع الأحمر، وإيقاف الأطباء عن العمل لحين انتهاء التحقيقات بالنيابة.

وأوضح المتحدث باسم وزارة الصحة، أن بعض المتورطين فى القضية أساتذة جامعيين بجامعتى القاهرة وعين شمس، والبعض الآخر من مستشفيات أحمد ماهر ومعهد الكلى، وأخرى تابعة لوزارة الصحة، مشيرًا إلى إيقاف الأطباء التابعين لوزارة الصحة من قبل الوزير أحمد عماد لحين الانتهاء من التحقيقات فى النيابة، أما الأطباء الجامعيين فالتصرف معهم من قبل الجامعة التى يتبعوها.