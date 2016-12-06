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الخارجية الروسية: نبذل كل جهدنا لإعادة السياح الروس للمنتجعات المصرية

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الخارجية الروسية: نبذل كل جهدنا لإعادة السياح الروس للمنتجعات المصرية الخارجية الروسية: نبذل كل جهدنا لإعادة السياح الروس للمنتجعات المصرية

وزير الخارجية الروسى

أعلن ممثل وزارة الخارجية الروسية، سيرجى مالوف، أنه بعام 2016 أصبح من الملاحظ أن هناك موضوعًا حيويًا للغاية وهو محاولة حل مسألة عطلة السياح الروس فى الخارج.

وأوضح مالوف، فى مؤتمر صحفي وفقًا لوسائل الإعلام الروسية، أن الأماكن السياحية الأكثر شعبية بالنسبة للسائحين الروس لفترة طويلة كانت، ، وتركيا، ولكنها تغيرت بسبب الحظر على السفر إلى تلك البلدان، وعلى الرغم من تطوير السياحة الداخلية فى روسيا، لكنه لا يزال الطلب على العطلات الخارجية للسياح الروس يزداد.

وأضاف ممثل الخارجية الروسية، أنه يتم الآن حل المشكلة مع بعض الدول تدريجيا، ونبذل كل جهدنا لإعادة السياح الروس للمنتجعات المصرية، ونعمل بنشاط على كلا الجانبين، لأن روسيا مهتمة أيضا باستئناف الرحلات لمصر.

وأشار مالوف، أنه أولا وقبل كل شيء يجب على الجانب المصرى توفير أقصى قدر من الأمن للمواطنين الروس، وتوفير الامتيازات لتسريع استعادة الروابط الجوية بين البلدين.

 

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