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إعفاء الطيران الشارتر والمنتظم الناقلة للسياح من مقابل الاستغلال حتى أكتوبر 2017

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إعفاء الطيران الشارتر والمنتظم الناقلة للسياح من مقابل الاستغلال حتى أكتوبر 2017 إعفاء الطيران الشارتر والمنتظم الناقلة للسياح من مقابل الاستغلال حتى أكتوبر 2017

شريف فتحى، وزير الطيران المدنى

أصدر شريف فتحى، وزير الطيران المدنى، قرارًا بإعفاء شركات الطيران العارض «الشارتر»، والمنتظم، التى تقوم بنقل مجموعات سياحية من دولة ثالثة خلاف دولة تشغيل الشركة المشغلة، من مقابل الاستغلال، فى مطارات الجذب السياحى ،”الأقصر، وأسوان، والغردقة، وشرم الشيخ، والعلمين، ومرسى مطروح، ومرسى علم، وطابا”، والوافدة من مطارات “بلجيكا، وهولندا، وفرنسا، وإيطاليا، وألمانيا، وإسبانيا، وإنجلترا، والدنمارك، والسويد، وفنلندا، وبولندا، وأوكرانيا”،

وذلك خلال الفترة من 15 ديسمبر الجارى إلى 30 أكتوبر 2017، ويأتى ذلك فى إطار جهود وزارة الطيران المدنى لتنشيط الحركة الجوية السياحة الوافدة إلى .

والجدير بالذكر، أن مقابل الاستغلال، هى رسوم تفرض على منظمى الرحلات، فى حالة تنظيم رحلات من دولة لا تحمل علم الطائرة المنفذة للرحلة.

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