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«منتجى الدواجن»: الحكومة أعادت الحق لأصحابه بإلغاء قرار رفع الجمارك على الدواجن

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«منتجى الدواجن»: الحكومة أعادت الحق لأصحابه بإلغاء قرار رفع الجمارك على الدواجن «منتجى الدواجن»: الحكومة أعادت الحق لأصحابه بإلغاء قرار رفع الجمارك على الدواجن

دجاج مستورد

أكد محمد الشافعى، نائب رئيس اتحاد منتجى الدواجن، أن أعادت الحق لأصحابه بإلغاء قرار رفع الجمارك على الدواجن المستوردة، لافتًا إلى أن هناك اكتفاء ذاتيًا، والفجوة التى تحدث بنسبة 2% ليست فجوة، ولم تصل إلى 25% كما قيل.

ولفت الشافعى، خلال تصريحات إعلامية، أن الإنتاج زاد عن عام 2013 بنسبة 15%، مشيرًا إلى أنه بصدد توقيع بروتوكول مع وزارة لتوريد الدواجن للمجمعات الاستهلاكية بطرح دواجن بسعر 20 جنيهًا للكيلو، وكذلك 11 جنيهًا لكيلو الأوراك، على أن يتم توريد 2000 طن شهريًا، وإذا طلبت الوزارة أكثر من ذلك فنحن مستعدون.

وأضاف الشافعى، أن سعر كيلو الفراخ على باب المزرعة يصل إلى 16 جنيهًا، والمجمد المذبوح يصل إلى 22 جنيهًا، والحلقات الوسيطة التى توزع المنتج على التجار تأخذ مكسبها بنسبة عالية، ويجب أن يكون هناك هامش ربح معين، مؤكدًا أن الغلاء ليس له علاقة بمنتجى الدواجن، مشيرًا إلى أن مدخلات وأعلاف الدواجن زادت بعد ارتفاع .

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