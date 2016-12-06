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«برلمانى»: مقترح بعدم احتساب سنوات الرسوب للطلاب المعفو عنهم

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«برلمانى»: مقترح بعدم احتساب سنوات الرسوب للطلاب المعفو عنهم «برلمانى»: مقترح بعدم احتساب سنوات الرسوب للطلاب المعفو عنهم

محمد عبد العزيز

قال محمد عبد العزيز، عضو لجنة العفو الرئاسى، إن القائمة الثانية لمن سيشملهم العفو الرئاسى سيتم الانتهاء منها خلال الأسبوع الجارى أو مطلع الأسبوع القادم، لافتًا إلى أن عدد القائمة الثانية سيكون أكبر من القائمة الأولى فى عدد المعفو عنهم من المحبوسين، مشيرًا إلى أنها ستشمل محبوسين بأحكام باتة ونهائية.

وأشار عبد العزير، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج الحياة اليوم الذى تقدمه الإعلامية لبنى عسل، إلى مبادرة الرئيس بشأن تعويض طلبة الجامعات المحبوسين، موضحًا أن هناك طلاب فاتهم سنوات دراسية خلال وجودهم بالسجن، ومنهم من لم يستطيع استكمال الدراسة.

وـكد عبد العزيز، أن هناك مقترحات يجرى دراستها بشأن هؤلاء الطلاب، منها عدم احتساب سنوات الرسوب، قائلًا “الكلمة الأخير فى هذا الأمر ستكون لوزارتى التربية والتعليم والتعليم العالى، بالنسبة للوضع القانونى لذلك”.

 

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