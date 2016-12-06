بالفيديو: جيجي حديد تحصد لقب "أفضل عارضة أزياء عالمية"

حصدت عارضة الأزياء الأمريكية، الفلسطينية الأصل، جيجي حديد Gigi Hadid لقب "العارضة الأفضل عالمياً" في حفل توزيع جوائز الموضة البريطانية لعام 2016.

وقد تمكّنت النجمة من التغلّب على أهمّ عارضات الأزياء، في الحفل الذي أقيم في العاصمة البريطانية لندن مساء يوم أمس الإثنين، بدءاً من شقيقتها الصغرى عارضة الأزياء بيلا حديد Bella Hadid، وصولاً إلى كيندال جينر Kendall Jenner وكارا ديليفين Cara Delevingne وغيرهن.

وقد تألقت العارضة البالغة من العمر 21 عاماً على المسرح بجمسوت باللون الفضي، حيث وجّهت كلمة للجمهور، عبّرت فيها عن فخرها بفوزها بهذه الجائزة التي هي عبارة عن حلم يتحقق.

وقد حضر الحفل العديد من النجمات مثل ليدي غاغا Lady Gaga ونيكول شيرزينجر Nicole Scherzinger وكيت موس Kate Moss وسلمى حايك Salma Hayek وغيرهن.

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