نيللي كريم تحذر من "مجهول" يحاول السطو عليها

كشفت الفنانة نيللي كريم عن محاولات متكررة يقوم بها شخص مجهول للسطو على حساباتها بمواقع التواصل الاجتماعي المختلفة. وكتبت عبر صفحتها الشخصية بموقع فيسبوك: "شخص ما يحاول اختراق حساباتي بإنستقرام وفيس بوك وتويتر لتتلقي بعدها العشرات من نصائح الأصدقاء لتأمين حسابها".

نيللي تحظى بحساب شخصي للأصدقاء فقط، إلى جانب الحساب الرسمي للجمهور. وأكدت أنها تتلقى إشعارات بمحاولات السطو على حساباتها في كل مواقع التواصل الاجتماعي. وكالعادة، تبرّع المقرّبون منها بتقديم نصائح، أغلبها يتعلّق بتغيير كلمة المرور السرية، وربط الحسابات بالهاتف الشخصي، بينما طالبها البعض الآخر بتوثيق الحسابات بالعلامة الزرقاء، ولو كانت شخصية، لتأمينها، بينما شهدت بعد التعليقات محاولات للدعابة عندما طالبها أحد الأصدقاء بحبس هذا المجهول في "سجن النساء"، في إشارة إلى دورها كسجّانة في المسلسل الشهير.

نيللي تخلّت عن عادتها الرد على تعليقات أصدقائها، ويبدو أن البوست موجّه لشخص وصفته نيللي بـ"المجهول"، بينما هي تعرفه وتدرك أسباب محاولاته "السطو" على حساباتها الشخصية .. فهل سيكرّر المحاولة؟