هالة فاخر تقدم سخرية لاذعة من "كنطاكي" أحلام

شهد العرض الجديد لسلسلة عروض تياترو مصر، في موسمه الرابع، فقرة ساخرة من المطربة الخليجية أحلام، قدّمتها بطلة العرض الفنانة القديرة هالة فاخر التي حملت اسم الملكة "أوهام" هرباً من الملاحقة القضائية، واستعرضت في بداية ظهورها المجوهرات الكثيرة التي تتزين بها، ثم أطلقت في منتصف العرض الجملة الشهيرة "بدى آكل كنطاكي".

العرض المسرحي يحمل عنوان ArabNotTalent، ويستمر عرضه حتى نهاية الأسبوع، وتقدم فيه هالة فاخر شخصية مطربة خليجية عضو في لجنة تحكيم، تبحث عن أفراد بلا موهبة على الإطلاق في سخرية لاذعة من برامج اكتشاف المواهب العربية. وقد أدى بيومي فؤاد دور نجم سينمائي قدير في لجنة التحكيم، فيما جاء الممثل الشاب محمد يوسف في دور صاحب القناة.

وفي العرض المسرحي ArabNotTalent يتنافس مجموعة من الشباب في تقديم أفضل لا موهبة على الإطلاق. وبينما كان الممثل الشاب صلاح الدالي يقدم أفضل فقرته أمام لجنة التحكيم، انتفضت الفنانة هالة فاخر قائلة الجملة الأشهر لأحلام: "بدى آكل كنطاكي"، ليجيبها الدالي: نسيت أجيبلك وأنا جاي.